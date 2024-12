Familiares piden a Topolansky "retractarse" o "llamarse a silencio" tras afirmar que testigos mintieron en casos de lesa humanidad

En el libro “Los Indomables” de Pablo Cohen, Topolansky afirmó que hay "gente que miente en las declaraciones". "A un compañero nuestro vinieron a decirle: 'Mentí, decí esto y aquello, y metemos preso a fulano'. Y él contestó: 'No lo voy a decir'. Ahí te acusan de traidor y opinan que los tupamaros no dijeron nada. No, decimos lo que vimos", señaló.