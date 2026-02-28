Fiscalía de Florida imputó a dueña de residencial por violencia privada, lesiones graves, omisión de asistencia, desacato, abuso y abandono

Fiscalía de Florida imputó a dueña de residencial por varios delitos.

La Fiscalía de Florida imputó en las últimas horas a la dueña de un residencial en Fray Marcos por varios delitos cometidos contra las personas que allí vivían.

Según informa la Fiscalía General de la Nación, los delitos imputados a la mujer son: “un delito continuado de violencia privada, lesiones graves, dos delitos de omisión de asistencia, desacato, reiterados delitos de abuso de la inferioridad psicológica de personas incapaces y reiterados delitos de abandono de personas incapaces”.

Como medida cautelar se impuso la prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación del caso, agrega la Fiscalía.

Por otra parte “se solicitó la intervención del Juzgado de Familia Especializado para resolver la situación de los residentes, así como la actuación de la Unidad de Víctimas y Testigos que coordinó con los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social a efectos de brindarles atención y cuidados”.

