RECIBÍ EL NEWSLETTER
RESIDENCIAL EN FRAY MARCOS

Fiscalía de Florida imputó a dueña de residencial por violencia privada, lesiones graves, omisión de asistencia, desacato, abuso y abandono

La dueña de un residencial de Fray Marcos, Florida, fue imputada por todos estos delitos, con una medida de prisión preventiva de 120 días mientras continúa la investigación.

Fiscalía de Florida imputó a dueña de residencial por varios delitos.

Fiscalía de Florida imputó a dueña de residencial por varios delitos.

La Fiscalía de Florida imputó en las últimas horas a la dueña de un residencial en Fray Marcos por varios delitos cometidos contra las personas que allí vivían.

Según informa la Fiscalía General de la Nación, los delitos imputados a la mujer son: “un delito continuado de violencia privada, lesiones graves, dos delitos de omisión de asistencia, desacato, reiterados delitos de abuso de la inferioridad psicológica de personas incapaces y reiterados delitos de abandono de personas incapaces”.

Como medida cautelar se impuso la prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación del caso, agrega la Fiscalía.

Lacalle Pou. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

"La energía política se orienta a desandar", señala documento del PN que compartió Lacalle Pou sobre el gobierno de Orsi

Por otra parte “se solicitó la intervención del Juzgado de Familia Especializado para resolver la situación de los residentes, así como la actuación de la Unidad de Víctimas y Testigos que coordinó con los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social a efectos de brindarles atención y cuidados”.

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
MEDIO ORIENTE

Estados Unidos pierde sus primeros militares e Irán multiplica represalias
IMPUTADO POR ABUSO SEXUAL EN MALDONADO

Amenazó desde la cárcel a una menor de edad días antes de ser liberado y volvió a ser imputado con prisión preventiva
MONTEVIDEO

Policía abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo en el barrio La Teja

Te puede interesar

Peñarol le ganó a Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Foco UY
FÚTBOL URUGUAYO

Ganó Peñarol en el Gran Parque Central: el aurinegro se llevó el partido con un gol de Matías Arezo
Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central video
Policiales

Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central
Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del reto tecnológico como el centro de la agenda video
cámara de representantes

Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del "reto tecnológico" como el centro de la agenda

Dejá tu comentario