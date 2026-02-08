Intenso humo por incendio de campo causó choque entre dos vehículos en ruta 14, Rocha

Un siniestro de tránsito ocurrió este domingo en ruta 14 como consecuencia del intenso humo de un incendio de campo próximo a Lascano, en el departamento de Rocha .

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que el foco afectó la zona causando que dos vehículos chocaran.

La situación está dificultando seriamente la llegada de apoyo a los Bomberos de Lascano. Una caravana de maquinaria del Municipio local y una cisterna con agua no han podido avanzar debido al corte en la ruta.

Hacia el lugar se dirige una unidad de la Seccional 3° para intervenir y ordenar la circulación.

Recomiendan extremar las precauciones, evitar transitar por la zona y atender las indicaciones de las autoridades.