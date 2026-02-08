RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRÓXIMO A LASCANO

Intenso humo por incendio de campo causó choque entre dos vehículos en ruta 14, Rocha

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones y evitar transitar por la zona. Bomberos trabaja en la extinción de las llamas.

incendio-rocha-domingo

Un siniestro de tránsito ocurrió este domingo en ruta 14 como consecuencia del intenso humo de un incendio de campo próximo a Lascano, en el departamento de Rocha.

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que el foco afectó la zona causando que dos vehículos chocaran.

La situación está dificultando seriamente la llegada de apoyo a los Bomberos de Lascano. Una caravana de maquinaria del Municipio local y una cisterna con agua no han podido avanzar debido al corte en la ruta.

nuevo robo pirana en farmacia de pocitos: delincuentes con cascos se llevaron perfumes importados
Seguí leyendo

Nuevo robo piraña en farmacia de Pocitos: delincuentes con cascos se llevaron perfumes importados

Hacia el lugar se dirige una unidad de la Seccional 3° para intervenir y ordenar la circulación.

Recomiendan extremar las precauciones, evitar transitar por la zona y atender las indicaciones de las autoridades.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ACTUALIZACIÓN

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido
RÍO BRANCO Y URUGUAY

Una mujer fue embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; vecinos indicaron que sufrió heridas de gravedad
VIDEO

Apareció otra crucera en playa de Montevideo: colaboradores de Alternatus rescataron al animal y explicaron el motivo de las apariciones
Canelones

Tiroteo en Parque Carrasco termina con un hombre muerto: fue el tercer homicidio en menos de 24 horas
desfile de carnaval

Segunda noche del Desfile de Llamadas por Isla de Flores; cumple 70 años

Te puede interesar

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido video
ACTUALIZACIÓN

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido
Joven fue herido de arma de fuego por delincuentes que lo amenazaron y se llevaron su moto
PRADO-MONTEVIDEO

Joven fue herido de arma de fuego por delincuentes que lo amenazaron y se llevaron su moto
Investigación por incendio en vivienda terminó con un hombre imputado por homicidio y hurto
PRISIÓN PREVENTIVA

Investigación por incendio en vivienda terminó con un hombre imputado por homicidio y hurto

Dejá tu comentario