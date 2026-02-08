Un siniestro de tránsito ocurrió este domingo en ruta 14 como consecuencia del intenso humo de un incendio de campo próximo a Lascano, en el departamento de Rocha.
Intenso humo por incendio de campo causó choque entre dos vehículos en ruta 14, Rocha
Las autoridades recomiendan extremar las precauciones y evitar transitar por la zona. Bomberos trabaja en la extinción de las llamas.
El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que el foco afectó la zona causando que dos vehículos chocaran.
La situación está dificultando seriamente la llegada de apoyo a los Bomberos de Lascano. Una caravana de maquinaria del Municipio local y una cisterna con agua no han podido avanzar debido al corte en la ruta.
Seguí leyendo
Nuevo robo piraña en farmacia de Pocitos: delincuentes con cascos se llevaron perfumes importados
Hacia el lugar se dirige una unidad de la Seccional 3° para intervenir y ordenar la circulación.
Recomiendan extremar las precauciones, evitar transitar por la zona y atender las indicaciones de las autoridades.
Temas de la nota
Lo más visto
ACTUALIZACIÓN
Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido
RÍO BRANCO Y URUGUAY
Una mujer fue embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; vecinos indicaron que sufrió heridas de gravedad
VIDEO
Apareció otra crucera en playa de Montevideo: colaboradores de Alternatus rescataron al animal y explicaron el motivo de las apariciones
Canelones
Tiroteo en Parque Carrasco termina con un hombre muerto: fue el tercer homicidio en menos de 24 horas
desfile de carnaval
Dejá tu comentario