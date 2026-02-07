RECIBÍ EL NEWSLETTER
partido nacional

Álvaro Delgado dice que "el gobierno desaprovechó el primer año" y buscará ir por los "decepcionados" del FA

Álvaro Delgado dijo que el gobierno “se olvidó de gobernar por lo importante” y reclamó la falta de un plan de seguridad. Afirmó que se reunirá con los otros socios de la coalición para una “coordinación política”.

Álvaro Delgado, presidente Directorio PN.

Álvaro Delgado, presidente Directorio PN.

Álvaro Delgado, presidente Directorio PN.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, opinó que “el gobierno desaprovechó el primer año, que es cuando hay mayor expectativa popular y respaldo”, y sostuvo que fue “un año que pasó casi deslizándose”. Consideró la gestión tuvo “un eslogan, la ‘revolución de las cosas simples’, que terminó siendo una coartada para no ir a los temas de fondo” y remarcó que “se olvidó de gobernar por lo importante”.

Señaló que “sigue pendiente un plan de seguridad, una política internacional alineada y una política de desarrollo”, y aseguró que se trata de “un gobierno que está en disputa por problemas fundamentalmente ideológicos internos”.

Delgado adelantó que “en los próximos días” mantendrá una reunión de “coordinación política” con los partidos de la coalición. “La idea es construir una opción no solo para quienes nos votaron, sino también para quienes votaron al gobierno actual y hoy se sienten decepcionados”, afirmó.

lubetkin tras su llegada de china: hicimos una gran accion de estado y con resultados que se van a ir viendo en el tiempo
Seguí leyendo

Lubetkin tras su llegada de China: "Hicimos una gran acción de Estado y con resultados que se van a ir viendo en el tiempo"

El dirigente nacionalista puso el foco en la inseguridad y dijo que el tema le genera “mucha preocupación, tristeza e indignación”. También cuestionó decisiones del actual gobierno sobre proyectos impulsados durante la administración de Luis Lacalle Pou. “Me preocupa que planes del gobierno de la coalición que encabezó Lacalle Pou, que tenían un alto contenido social, este gobierno quiera desmontarlos”, expresó.

Entre los ejemplos, mencionó el proyecto Arazatí. “No se trata de reforzar Santa Lucía, que está agotada”, dijo, y agregó que también le preocupa “el saneamiento, que habíamos previsto y adjudicado para 61 localidades y que ahora lo están desmontando”.

Delgado señaló que esa actitud se repite en otros casos. “Ya se vio con las patrulleras oceánicas y con la terminal del puerto de Montevideo. Intentaron por todas las vías tirar abajo una concesión”, sostuvo. A su entender, “hay una estrategia de instalar un relato y desmontar proyectos solo porque se hicieron en el gobierno anterior”.

“Eso es absolutamente caprichoso, egoísta e inconveniente. No es pensar en la gente”, afirmó, y agregó: “Como uruguayo, me da mucha tristeza que un gobierno electo se dedique a desmontar lo anterior en lugar de hacer cosas nuevas o mejorar lo que ya existe, que es lo que nosotros tratamos de hacer”.

En política internacional, Delgado cuestionó el vínculo con Brasil. “Hay una fuerte influencia de Brasil en este gobierno y me parece mal estar alineados a Brasil”, sostuvo. Según dijo, “Uruguay debe tener apertura y vínculo con todos, sin estar condicionado por Brasil”, y remarcó que “Uruguay tiene que velar por sus intereses, que no son los mismos que los de Brasil”.

Finalmente, al referirse a la delegación que viajó a China junto al presidente Yamandú Orsi, expresó: “La hubiera acotado mucho más; me pareció excesiva”. Sus declaraciones fueron realizadas este sábado en Punta del Este, a instancias del Encuentro Nacional del sector Aire Fresco.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Canelones

Tiroteo en Parque Carrasco termina con un hombre muerto: fue el tercer homicidio en menos de 24 horas
Barrio sur y centro

Incidentes en el Desfile de Llamadas: un hombre apuñalado y otro detenido con un arma en la cintura
desfile de carnaval

Segunda noche del Desfile de Llamadas por Isla de Flores; cumple 70 años
RÍO BRANCO Y URUGUAY

Una mujer fue embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; vecinos indicaron que sufrió heridas de gravedad
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en La Cruz de Carrasco: recibió 17 disparos

Te puede interesar

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido
ACTUALIZACIÓN

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido
Lubetkin tras su llegada de China: Hicimos una gran acción de Estado y con resultados que se van a ir viendo en el tiempo video
CANCILLER DE LA REPÚBLCIA

Lubetkin tras su llegada de China: "Hicimos una gran acción de Estado y con resultados que se van a ir viendo en el tiempo"
Fratti tras su regreso de China: Fue una misión oficial exitosa; tenemos 4 acuerdos ya firmados video
MINISTRO GANADERÍA

Fratti tras su regreso de China: "Fue una misión oficial exitosa; tenemos 4 acuerdos ya firmados"

Dejá tu comentario