Lubetkin entregó al Parlamento acuerdo Mercosur-UE; comisión comienza a trabajar el documento el martes

El canciller Mario Lubetkin entregó este martes en el Parlamento los documentos del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea para que comiencen a ser considerados a partir de la próxima semana.

En conferencia de prensa, la senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez, dijo que hasta ahora hubo más de 25 años de acumulación política y diplomática para poder llegar a dicho acuerdo y, a partir de este momento, comienza la etapa parlamentaria, no solo en Uruguay.

"Nosotros estamos protagonizando este momento que es muy importante que es recibir esta información y a partir de la semana que viene ya comenzamos a trabajar en estos materiales. Estamos hablando del acuerdo más importante del Mercosur con un tercero, este acuerdo con la Unión Europea, la segunda economía del mundo, el Mercosur es la quinta, pero estamos hablando de más de 750 millones de personas que estamos involucrados en este acuerdo", expresó la senadora.

Y agregó: "Nosotros hoy ya en el Senado votamos la creación de una comisión especial para tratar el acuerdo, para recibir a diferentes delegaciones que quieren venir a manifestar sus reflexiones, sus inquietudes en relación a este acuerdo, así que comenzamos a trabajar en Semana de Carnaval todos los días para considerar precisamente a las distintas delegaciones y comienza entonces un proceso que pretendemos que sea profundo y rápido, ejecutivo, eficiente, de tal manera que en febrero estemos prácticamente finalizando la consideración de este acuerdo".