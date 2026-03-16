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Lubetkin aseguró que Uruguay no tiene "ninguna razón legal" para impedir el ingreso de Rafael Correa al país

El canciller afirmó que se realizan todos los chequeos y todos los análisis y "no se le da visa a nadie que tenga mandatos de captura".

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El canciller Mario Lubetkin respondió este lunes a los cuestionamientos de la oposición a la presencia en Uruguay del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, al que señalan como prófugo de la Justicia.

"Si un ciudadano entra en este país, es porque no tiene ninguna dificultad; tendrá su visa en regla y de esa forma habrá entrado a Uruguay. Este país es libre; basta que no se pasen los aspectos legales; todos los ciudadanos del mundo pueden entrar a nuestro país", afirmó.

Lubetkin sostuvo que "todos los chequeos que nosotros hacemos de todo tipo de visa, si hay algún tipo de mandato de captura de Interpol, etcétera, naturalmente no va a tener visa para ingresar al Uruguay. En este caso, no hubo ninguna dificultad para que ingresara, porque no tenemos registro de ningún mandato internacional".

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Según el ministro, se realizan todos los chequeos y todos los análisis y si la persona no tiene ningún aspecto en relación al sistema internacional de justicia, se emite la visa. "No tenemos ninguna razón legal" para impedir el ingreso de Correa a Uruguay, dijo. "No se le da visa a nadie que tenga mandatos de captura", agregó.

Lubetkin indicó que no tiene conocimiento de reuniones oficiales de Correa, como con la vicepresidenta Carolina Cosse. no tiene previsto reunón con orsi.

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