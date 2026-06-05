Lubetkin aseguró que Uruguay no recibió comunicación oficial de EE. UU. por posible suba de aranceles

El canciller Mario Lubetkin aseguró este viernes que el gobierno no ha recibido "una comunicación oficial" de Estados Unidos de la propuesta de elevar los aranceles a unos 60 países, incluido Uruguay, por considerar que no combaten suficientemente la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.

Lubetkin fue consultado sobre la posibilidad de que el gobierno estadounidense aumente de 10 a 12,5% los aranceles a 54 países de una lista de 60.

"Primero, tenemos que saber si eso efectivamente va a acontecer, porque tenemos que tener la comunicación formal; segundo, tenemos que entender por qué, porque ni ustedes ni nosotros hemos leído la razón de eso; y tercero, ustedes tienen claro que entre los 54 países 'teóricamente sancionados' está desde Chile a Corea del Sur, Israel, Japón, Australia. Vamos a empezar a entender un poquito más de qué se trata, vamos a recibir la comunicación y después evaluemos", reflexionó.

Seguí leyendo Ortuño respondió críticas de la oposición por Casupá y aseguró que habrá "medidas de compensación ambiental"

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, cuestionó la propuesta de Estados Unidos y afirmó que es una sanción unilateral sin explicaciones.

El legislador advirtió por la afectación a las exportaciones uruguayas con un arancel adicional. "Es una medida grave, que no tiene mucha explicación, y poco ajustada al derecho comercial internacional", aseguró.