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RESPONDIÓ A LA OPOSICIÓN

Cardona dijo que "no hay ningún contrato" firmado con HIF Global y que "estamos absolutamente a tiempo"

La ministra de Industria respondió a los cuestionamientos de la oposición que apuntan a que hay mensajes contradictorios en el Poder Ejecutivo sobre la fecha en la que se firmaría acuerdo para la construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.

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La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, compareció este martes en el Parlamento por la Rendición de Cuentas y aclaró que aún "no hay ningún contrato" firmado con HIF Global para la construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.

Cardona indicó que en un año se logró firmar en diciembre del año pasado un memorando de entendimiento. "Estamos absolutamente a tiempo", aseguró y sostuvo que los diferentes ministerios y empresas públicas que tienen relación con el proyecto están en un proceso de intercambio.

La ministra recordó que el proyecto se anunció en 2022 y que no se ejecutó, pero que en el último año se pudo establecer un proceso con la empresa. "Esperemos cerrar en el corto tiempo", vaticinó. Cardona dijo que tras el cierre del memorando de entendimiento, la empresa buscará el financiamiento y que el año que viene tomará la decisión final de inversión.

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Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Walter Verri, señaló mensajes contradictorios en el Poder Ejecutivo sobre la fecha en la que se firmaría acuerdo. "Son diferentes puntos de vista o diferencias en la interna del gobierno que nos preocupan, porque queremos la inversión para el país, para Paysandú", afirmó.

La oposición también cuestionó a Cardona por la situación de la empresa AmBev, por el decreto por el que se le aplica Imesi a determinados vehículos eléctricos, y la quita beneficios a compras con tarjetas de débito y crédito en la frontera.

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