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BIENES DEL TRABAJO FORZADO

Lubetkin aseguró que "no recibimos una comunicación oficial" de EE.UU. por posible suba de aranceles

"Vamos a empezar a entender un poquito más de qué se trata, vamos a recibir la comunicación y después evaluemos", afirmó el canciller sobre la propuesta del gobierno de Trump de elevar aranceles a 60 países por importación de bienes del trabajo forzado.

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El canciller Mario Lubetkin aseguró este viernes que el gobierno no ha recibido "una comunicación oficial" de Estados Unidos de la propuesta de elevar los aranceles a unos 60 países, incluido Uruguay, por considerar que no combaten suficientemente la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.

Lubetkin fue consultado sobre la posibilidad de que el gobierno estadounidense aumente de 10 a 12,5% los aranceles a 54 países de una lista de 60.

"Primero, tenemos que saber si eso efectivamente va a acontecer, porque tenemos que tener la comunicación formal; segundo, tenemos que entender por qué, porque ni ustedes ni nosotros hemos leído la razón de eso; y tercero, ustedes tienen claro que entre los 54 países 'teóricamente sancionados' está desde Chile a Corea del Sur, Israel, Japón, Australia. Vamos a empezar a entender un poquito más de qué se trata, vamos a recibir la comunicación y después evaluemos", reflexionó.

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Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, cuestionó la propuesta de Estados Unidos y afirmó que es una sanción unilateral sin explicaciones.

El legislador advirtió por la afectación a las exportaciones uruguayas con un arancel adicional. "Es una medida grave, que no tiene mucha explicación, y poco ajustada al derecho comercial internacional", aseguró.

VALDOMIR EEUU

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