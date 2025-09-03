RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANCILLER MARIO LUBETKIN

Lubetkin anunció que Europa inició el proceso final de ratificación del acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea

El canciller Lubetkin espera que antes de fin de año quede ratificado el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. “Estas no son buenas noticias, son excelentes noticias para Uruguay”.

Lubetking en rueda de prensa. Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Lubetking en rueda de prensa. Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

El canciller de Uruguay Mario Lubetkin anunció en rueda de prensa que Europa inició este miércoles el proceso final para la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

“El Comisario de Comercio de la Unión Europea anunció hoy el inicio de lo que esperamos sea el proceso final de ratificación del acuerdo Mercosur – Unión Europea”, dijo Lubetking a la prensa en la Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno).

“Activaron el mecanismo, que esperamos que no dure mucho, para que el Europarlamento y el Consejo de Europa, donde están los primeros ministros, ratifiquen el acuerdo”, agregó el canciller.

el senado voto la venia de daniel radio como director del instituto nacional de inclusion social adolescente
Seguí leyendo

El Senado votó la venia de Daniel Radío como director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente

“La alegría nuestra es que empezó ese proceso final (de ratificación)”, destacó, y recordó que el acuerdo comercial se cerró a fines del año pasado, en Montevideo. Así fue anunciado por los presidentes del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen.

“Esperamos que quede ratificado antes de diciembre”, insistió Lubetkin.

El canciller también anunció que este mes, en Brasil, se firmará el acuerdo comercial ente el Mercosur y los países de Europa que forman el EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Precisamente este miércoles el presidente Yamandú Orsi recibió al nuevo embajador de Noruega en Uruguay.

“Con el embajador de Noruega hablamos del acuerdo del EFTA. Lo vamos a firmar, si nada cambia y no hay sorpresas, a mediados de setiembre en Brasil. Un acuerdo que sí vamos a la firma neta”, agregó el canciller.

“Estas no son buenas noticias, son excelentes noticias para Uruguay”, finalizó.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet volvió a actualizar la advertencia por tormentas puntualmente fuertes que afecta ahora a cinco departamentos
HASTA LAS 19 HORAS

Inumet volvió a actualizar la advertencia por tormentas puntualmente fuertes que afecta ahora a cinco departamentos
esta mañana

Un niño, cuatro adolescentes y dos adultos murieron en el incendio de una casa en Villa Española
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados graves tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
quedaron filmados

Con arma de alto poder de fuego, delincuentes rapiñaron una distribuidora en Lezica y prendieron fuego un auto
SALUD

Menstruar en situación de calle: "He tenido que arreglarme para no mancharme y es complicado"

Te puede interesar

Foto: Subrayado. video
esta mañana

Un niño, cuatro adolescentes y dos adultos murieron en el incendio de una casa en Villa Española
Bomberos: Tenemos que empezar a darnos cuenta que las cosas sí nos pueden pasar a nosotros, están pasando acá y a nuestros vecinos video
VOCERA DE BOMBEROS

Bomberos: "Tenemos que empezar a darnos cuenta que las cosas sí nos pueden pasar a nosotros, están pasando acá y a nuestros vecinos"
Bomberos en acción. Foto: Subrayado.
LLAMADO DE ATENCIÓN Y RESPONSABILIDAD

37 fallecidos en lo que va del año por incendios de estructuras; "un número alarmante", advierte Bomberos

Dejá tu comentario