Lubetkin anunció que Europa inició el proceso final de ratificación del acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea

El canciller de Uruguay Mario Lubetkin anunció en rueda de prensa que Europa inició este miércoles el proceso final para la ratificación del acuerdo de libre comerci o entre el Mercosur y la Unión Europea.

“El Comisario de Comercio de la Unión Europea anunció hoy el inicio de lo que esperamos sea el proceso final de ratificación del acuerdo Mercosur – Unión Europea”, dijo Lubetking a la prensa en la Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno).

“Activaron el mecanismo, que esperamos que no dure mucho, para que el Europarlamento y el Consejo de Europa, donde están los primeros ministros, ratifiquen el acuerdo”, agregó el canciller.

Seguí leyendo El Senado votó la venia de Daniel Radío como director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente

“La alegría nuestra es que empezó ese proceso final (de ratificación)”, destacó, y recordó que el acuerdo comercial se cerró a fines del año pasado, en Montevideo. Así fue anunciado por los presidentes del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen.

“Esperamos que quede ratificado antes de diciembre”, insistió Lubetkin.

El canciller también anunció que este mes, en Brasil, se firmará el acuerdo comercial ente el Mercosur y los países de Europa que forman el EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Precisamente este miércoles el presidente Yamandú Orsi recibió al nuevo embajador de Noruega en Uruguay.

“Con el embajador de Noruega hablamos del acuerdo del EFTA. Lo vamos a firmar, si nada cambia y no hay sorpresas, a mediados de setiembre en Brasil. Un acuerdo que sí vamos a la firma neta”, agregó el canciller.

“Estas no son buenas noticias, son excelentes noticias para Uruguay”, finalizó.