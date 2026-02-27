Lubetkin estima que a partir del 1° de mayo empiecen a ingresar a la Unión Europea productos uruguayos sin aranceles

El canciller Mario Lubetkin estima que a partir del 1° de mayo empiecen a ingresar a la Unión Europea algunos productos uruguayos sin aranceles.
El canciller dijo que algunos de los productos son: aceite de oliva, lana, carne cuota Hilton y madera. Esto implicará la eliminación de millones y millones de dólares que hoy estamos pagando".
"Me refieron a la carne cuota Hilton, a la madera, a los aceites, al aceite de oliva, a la lana. Productos muy concretos en los cuales entramos en otro período. Por parte de la Unión Europea, también con el mismo criterio, comenzaremos a recibir frutas de contraestación, frutas frescas que no van a afectar la producción local para nada, pero es lo que vamos a empezar a ver en los supermercados en los próximos meses", comentó.
Lubetkin agregó que se van a ir liberando los productos con la eliminación de los aranceles "de millones y millones de dólares que hoy estamos pagando".
