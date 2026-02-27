RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANCILLER DE LA REPÚBLICA

Lubetkin estima que a partir del 1° de mayo empiecen a ingresar a la Unión Europea productos uruguayos sin aranceles

El canciller dijo que algunos de los productos son: aceite de oliva, lana, carne cuota Hilton y madera. Esto implicará la eliminación de millones y millones de dólares que hoy estamos pagando".

lubetkin-aranceles-unión-europea

El canciller Mario Lubetkin estima que a partir del 1° de mayo empiecen a ingresar a la Unión Europea algunos productos uruguayos sin aranceles.

"Me refieron a la carne cuota Hilton, a la madera, a los aceites, al aceite de oliva, a la lana. Productos muy concretos en los cuales entramos en otro período. Por parte de la Unión Europea, también con el mismo criterio, comenzaremos a recibir frutas de contraestación, frutas frescas que no van a afectar la producción local para nada, pero es lo que vamos a empezar a ver en los supermercados en los próximos meses", comentó.

Lubetkin agregó que se van a ir liberando los productos con la eliminación de los aranceles "de millones y millones de dólares que hoy estamos pagando".

El canciller Lubetkin y el ministro Oddone en la comisión especial del Senado este lunes 23. 
Seguí leyendo

Canciller Lubetkin y ministro Oddone explican en el Parlamento proyecto de ley sobre acuerdo Mercosur-UE
Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
TARIFAS PARA MARZO Y ABRIL

Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene
A PARTIR DE MARZO

Sucive habilitó plan para regularizar deudas por multas de tránsito con descuentos de hasta el 50%
AMENAZA DE GUERRA EN TODO MEDIO ORIENTE

Irán atacó bases militares de Estados Unidos en Catar, Emiratos Árabes, Baréin, Arabia Saudita y Kuwait

Te puede interesar

Donald Trump afirma que el líder supremo Alí Jamenei está muerto tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán video
ATAQUES DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Donald Trump afirma que el líder supremo Alí Jamenei está muerto tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán
Ciudadanos de Irán salen a las calles tras información de que en los ataques murió el líder supremo Alí Jamenei video
ATAQUES DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Ciudadanos de Irán salen a las calles tras información de que en los ataques murió el líder supremo Alí Jamenei
Ejército de Israel dice haber eliminado al jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán y al asesor del líder supremo Jamenei. Hubo protestas en Irán e Irak. Foto: AFP
MÁXIMA TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

Ejército de Israel dice haber "eliminado" al jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán

Dejá tu comentario