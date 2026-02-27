Lubetkin estima que a partir del 1° de mayo empiecen a ingresar a la Unión Europea productos uruguayos sin aranceles

"Me refieron a la carne cuota Hilton, a la madera, a los aceites, al aceite de oliva, a la lana. Productos muy concretos en los cuales entramos en otro período. Por parte de la Unión Europea, también con el mismo criterio, comenzaremos a recibir frutas de contraestación, frutas frescas que no van a afectar la producción local para nada, pero es lo que vamos a empezar a ver en los supermercados en los próximos meses", comentó.