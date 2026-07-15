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Loterías y Quinielas incorpora herramientas con inteligencia artificial para combatir apuestas online ilegales

El director de Loterías y Quinielas, Marcelo Visconti, dijo a Subrayado que durante la participación de Uruguay en el Mundial las apuestas llegaron casi hasta el doble.

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La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas incorpora nuevas herramientas para combatir las apuestas online ilegales.

El director de Loterías y Quinielas, Marcelo Visconti, dijo a Subrayado que integrarán la inteligencia artificial para revisar 24-7 y que el sistema no se circunscriba a la visualización física.

Loterías y Quiniela cuenta con un sistema que visualiza de forma permanente los sitios web y las redes sociales para detectar "tanto sean cajeros, gente que está invitando a jugar a otros, o los sitios web mismos de juego".

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Hasta el momento han detectado casi 2.000 sitios ilegales que ya están bloqueados. "No podemos dar demasiados detalles, pero haciendo controles online también nos encontramos con sitios físicos en donde se desarrolla juego no habilitado y estamos procediendo junto a la Dirección Nacional de Casinos a realizar las denuncias correspondientes", comentó.

Y agregó: "Lo más preocupante no es lo que se pierde de recaudar por la actividad si no lo que se puede generar a través del uso ilegal de esa herramienta".

Visconti comentó además, que se registra un aumento de apuestas deportivas durante el transcurso del Mundial de fútbol.

"Durante el momento que Uruguay estuvo participando del Mundial, se duplicaron las apuestas habituales en Supermatch. Estamos hablando entre 30.000 y 40.000 apuestas que se hacen diariamente con normalidad, en el Mundial llegó casi hasta el doble, hasta entre 75.000 y 80.000", destacó.

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