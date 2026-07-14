Lanzan por primera vez el Gordo de Invierno con un premio de $90 millones

La recaudación se destina a premios, comisiones y financiamiento de servicios públicos.

La Lotería Uruguaya realizará por primera vez el sorteo del Gordo de Invierno, una nueva propuesta que tendrá un premio mayor de 90 millones de pesos. El sorteo está previsto para el próximo 24 de julio a las 21:00.

El director nacional de Loterías y Quinielas, Marcelo Visconti, dijo a Arriba gente (Canal 10) que la iniciativa surge a partir del crecimiento que tuvieron las ventas de sorteos anteriores, especialmente el tradicional Gordo de Fin de Año.

“Resolvimos probar e intentar en la mitad del año ver cómo funciona”, afirmó Visconti, quien además destacó que las ventas vienen mostrando una buena respuesta y que se desarrollan actividades promocionales en Ciudad Vieja y Centro.

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Los billetes se venden enteros a $9.000 y en décimos a $900. También existe una opción de compra presencial de fracciones electrónicas por $300.

Según informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, lo recaudado se destina al pago de premios, las comisiones de los agentes y al financiamiento de distintos servicios públicos, entre ellos salud, deporte y programas sociales como Plan Caif y BPS.

Las apuestas estarán habilitadas hasta una hora antes del comienzo del sorteo.