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CANELONES

Buscan a un joven requerido por el homicidio de una mujer de 27 años en Atlántida

El crimen ocurrió en Estación Atlántida en la madrugada del martes. La víctima recibió un disparo y los asesinos se fugaron en una moto.

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Buscan a Franco David Ribeiro Rodríguez por el homicidio de una mujer en Atlántida, Canelones.

La Policía de Canelones emitió un pedido de colaboración este miércoles para dar con el joven, requerido por el homicidio que ocurrió el martes, en el que mataron a una mujer de un disparo de arma de fuego.

La escena fue en El Tala esquina Los Geranio, en Estación Atlántida. Luego de cometer el crimen, los autores se retiraron en una moto.

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