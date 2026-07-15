Desaprobación de la gestión de Yamandú Orsi sube a 53% y la aprobación queda en 26%

A finales de junio, la opinión de los uruguayos sobre el desempeño de Yamandú Orsi como presidente muestra un balance claramente negativo, según la encuesta de Equipos Consultores. Uno de cada cuatro aprueba su trabajo y algo más de la mitad de la población lo desaprueba. En medio, otra cuarta parte de la población tiene opiniones intermedias o no opina. El saldo neto de evaluación presidencial es de -27.

Los resultados de la última medición muestran que la aprobación al presidente se ha mantenido estable respecto a la medición anterior (variaciones dentro del margen de error), pero que la desaprobación tuvo un incremento adicional. En abril, por primera vez en el período de gobierno, los juicios de los uruguayos asumieron una estructura de balance claramente negativo (en febrero era una estructura dividida, con balance negativo moderado). En junio se confirma la situación de abril e incluso se agudiza levemente (el saldo neto pasa de -21 a -27).

A diferencia de la medición anterior, cuando el incremento de la desaprobación presidencial se explicaba principalmente por un cambio entre los propios votantes frenteamplistas, en junio ocurre lo contrario. El juicio entre los frenteamplistas se estabiliza (incluso mostrando una leve mejora, aunque dentro del margen de error), mientras que entre los votantes de oposición la desaprobación vuelve a aumentar, alcanzando ya registros superiores al 80%.

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El clivaje regional

Otro de los datos destacables de la medición de junio es que los juicios sobre el trabajo del presidente son más críticos en Montevideo que en el interior del país. Esto es atípico para un presidente del Frente Amplio, ya que en la capital del país se encuentra la base electoral del oficialismo.

La comparación histórica

En la mirada histórica de gestiones presidenciales, se aprecia que, por lo general, los presidentes han llegado a su segundo año de gobierno ya con saldos negativos, con las excepciones de Vázquez en 2006, Mujica en 2011, y Lacalle Pou en 2021. La situación actual de Yamandú Orsi confirma esta regla general. El saldo neto actual de Orsi es negativo, inferior incluso al que tenían Batlle en 2001 y Vázquez en 2016, aunque similar al de Sanguinetti en 1996, y mejor que el que tenía Lacalle Herrera en 1991.

Ficha técnica

El presente informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 23 de junio y el 8 de julio de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 705 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada:

- ¿Ud. aprueba o desaprueba la forma en que Yamandú Orsi está desempeñándose como Presidente?