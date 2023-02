Los uruguayos y el Carnaval: ¿Cuántos y a quiénes les gusta la fiesta popular?

Por otra parte hay un segmento importante de uruguayos que dicen que el carnaval les gusta “poco” (39%): no es que no sientan ningún atractivo por estos espectáculos, pero sí que lo aprecian de forma lejana o moderada. Y, finalmente, hay uno de cada cuatro uruguayos (25%) a los que esta actividad no les gusta “nada”.

ZUASNABAR CARNAVAL 01.jpg

Como cualquier otra expresión cultural, el Carnaval no concita unanimidades. Y el gusto por los espectáculos de Carnaval no se distribuye homogéneamente en la sociedad. En términos generales, el Carnaval es más montevideano que del interior del país (40% contra 31%). Es posible que en algunas localidades específicas del interior el atractivo por el Carnaval también sea alto, pero en esta encuesta no es posible desglosar la información por departamento o localidad. Por otra parte, resulta curioso que, siendo el Carnaval más atractivo en general para los montevideanos, también es donde es mayor el grupo de quienes más lejanos se sienten: quienes no gustan “nada” del carnaval son 32% en la capital del país y 21% en el interior. Entre los montevideanos el Carnaval genera opiniones más extremas que en el interior del país (a favor y en contra).