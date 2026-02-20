RECIBÍ EL NEWSLETTER
Carnaval

Noche libre en el Teatro de Verano y comienza la Liguilla del Carnaval: estos son los clasificados

Este sábado 21 de febrero se inicia la fase final del Concurso Oficial con ocho etapas y 24 conjuntos en competencia.

Foto: FocoUy.

Este viernes es de noche libre en el Teatro de Verano y desde el sábado comenzarán las ocho etapas de la Liguilla del Concurso Oficial de Carnaval, instancia en la que competirán 24 conjuntos clasificados.

En la categoría murgas, los 10 conjuntos que buscarán el título son: Cayó la Cabra, Doña Bastarda, Falta y Resto, La Gran Muñeca, La Nueva Milonga, La Trasnochada, Los Diablos Verdes, Patos Cabreros, Queso Magro y Un Título Viejo.

En parodistas, las cuatro agrupaciones que avanzaron a la última instancia del concurso son: Caballeros, Los Muchachos, Momosapiens y Zíngaros.

En revistas, la definición será entre La Compañía, Madame Gótica y Tabú.

En humoristas, competirán Cyranos, Los Rolin y Sociedad Anónima.

Por último, en sociedades de negros y lubolos, el ganador saldrá entre Integración, La Sara del Cordón, Valores y Yambo Kenia.

La Liguilla comenzará este sábado 21 de febrero a partir de las 20:30 en el Teatro de Verano Ramón Collazo. En la primera etapa se presentarán las murgas Cayó la Cabra y Un Título Viejo, y los parodistas Caballeros.

