Noche libre en el Teatro de Verano y comienza la Liguilla del Carnaval: estos son los clasificados

Este viernes es de noche libre en el Teatro de Verano y desde el sábado comenzarán las ocho etapas de la Liguilla del Concurso Oficial de Carnaval , instancia en la que competirán 24 conjuntos clasificados.

En la categoría murgas, los 10 conjuntos que buscarán el título son: Cayó la Cabra, Doña Bastarda, Falta y Resto, La Gran Muñeca, La Nueva Milonga, La Trasnochada, Los Diablos Verdes, Patos Cabreros, Queso Magro y Un Título Viejo.

En parodistas, las cuatro agrupaciones que avanzaron a la última instancia del concurso son: Caballeros, Los Muchachos, Momosapiens y Zíngaros.

En revistas, la definición será entre La Compañía, Madame Gótica y Tabú.

En humoristas, competirán Cyranos, Los Rolin y Sociedad Anónima.

Por último, en sociedades de negros y lubolos, el ganador saldrá entre Integración, La Sara del Cordón, Valores y Yambo Kenia.

La Liguilla comenzará este sábado 21 de febrero a partir de las 20:30 en el Teatro de Verano Ramón Collazo. En la primera etapa se presentarán las murgas Cayó la Cabra y Un Título Viejo, y los parodistas Caballeros.