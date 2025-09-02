Con 50 contra 49 votos, Diputados aplazan tratamiento de investigadora sobre María Dolores

La Cámara de Diputados votó aplazar el tratamiento de la investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) y que quede para después del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto quinquenal.

Fueron 50 (Cabildo Abierto y Frente Amplio) contra 49 votos los que llevaron al aplazamiento, que solicitó el diputado cabildante, Álvaro Perrone.

El diputado de Cabildo Abierto remitió este martes una carta a la coordinación interpartidaria en la que solicitó el aplazamiento. "Desde Cabildo Abierto dejamos en claro que no nos negamos a la votación de la designación de una comisión investigadora por las presuntas irregularidades ocurridas en el Instituto Nacional de Colonización en la compra de la estancia María Dolores", indicó Perrone en su misiva.

El legislador cabildante sostuvo que cuenta con 456 páginas de documentos de la comisión preinvestigadora sobre el caso y que "muchos de ellos ilegibles que merecen ser analizados con la profundidad, seriedad y responsabilidad correspondiente".

"Nosotros estamos a favor de la investigadora, siempre lo dijimos, apoyamos las interpelaciones, apoyamos las investigadoras, pero en este caso se da la particularidad de que justo también está el Presupuesto nacional", dijo Perrone.

Para el diputado colorado Conrado Rodríguez considera que "llevarlo a diciembre está fuera" de lo que pueden "aceptar".