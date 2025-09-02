RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Con 50 contra 49 votos, Diputados aplazan tratamiento de investigadora sobre María Dolores

Los votos para aplazar fueron de los representantes cabildantes y del Frente Amplio. "Nosotros estamos a favor de la investigadora", aclaró Perrone pero pidió plazo.

campo-colonizacion-florida

Fueron 50 (Cabildo Abierto y Frente Amplio) contra 49 votos los que llevaron al aplazamiento, que solicitó el diputado cabildante, Álvaro Perrone.

El diputado de Cabildo Abierto remitió este martes una carta a la coordinación interpartidaria en la que solicitó el aplazamiento. "Desde Cabildo Abierto dejamos en claro que no nos negamos a la votación de la designación de una comisión investigadora por las presuntas irregularidades ocurridas en el Instituto Nacional de Colonización en la compra de la estancia María Dolores", indicó Perrone en su misiva.

los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del pais, con balance positivo
Seguí leyendo

Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo

El legislador cabildante sostuvo que cuenta con 456 páginas de documentos de la comisión preinvestigadora sobre el caso y que "muchos de ellos ilegibles que merecen ser analizados con la profundidad, seriedad y responsabilidad correspondiente".

"Nosotros estamos a favor de la investigadora, siempre lo dijimos, apoyamos las interpelaciones, apoyamos las investigadoras, pero en este caso se da la particularidad de que justo también está el Presupuesto nacional", dijo Perrone.

Para el diputado colorado Conrado Rodríguez considera que "llevarlo a diciembre está fuera" de lo que pueden "aceptar".

INVESTIGADORA CONRADO

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados graves tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
HASTA LAS 19 HORAS

Inumet volvió a actualizar la advertencia por tormentas puntualmente fuertes que afecta ahora a cinco departamentos
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes
quedaron filmados

Con arma de alto poder de fuego, delincuentes rapiñaron una distribuidora en Lezica y prendieron fuego un auto
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe concluye que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"

Te puede interesar

Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo
Policía sospecha que homicida de hombre de 78 años encontrado en su apartamento es de su entorno
BUSCAN EVIDENCIA CON LUMINOL

Policía sospecha que homicida de hombre de 78 años encontrado en su apartamento es de su entorno
Foto cedida a Subrayado. Escena del homicidio en Sayago.
SAYAGO

Imputaron a delincuente de 23 años por matar a hombre de 44 que intentó evitar que le robaran la moto al yerno

Dejá tu comentario