Solidaridad: Jeremías nació con una inmunodeficiencia y espera trasplante de médula ósea; necesita colaboración

Jeremías, un bebé de cinco meses, nació con una inmunodeficiencia llamada Wiskott-Aldrich, que afecta defensas y plaquetas.

Actualmente, atraviesa un tratamiento complejo mientras espera un trasplante de médula ósea, la única alternativa curativa.

Su papá, Luis González, dijo a Subrayado que los médicos de la Fundación Pérez Scremini le indicaron ese medicamento y lo que buscan es estimular la médula ósea para que sus propias plaquetas puedan sostenerse más en el tiempo y estabilizarlo.

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El objetivo es no realizarle tantas transfusiones de plaquetas y de sangre y, que no exista un riesgo tan elevado, como al momento, de una hemorragia que derive en una consecuencia grave.

"El medicamento se llama Romiplostim y tiene un costo aproximado de entre USD 4.000 y USD 5.000 mensuales", indicó Luis.

Y agregó: "Dios nos puso en este camino, en esta situación por algún motivo y nos desafía permanentemente, todos los días porque el riesgo está en forma permanente para él, el riesgo de muerte inclusive".

Luis comentó que la vida cambió ya que tienen que estar las 24 horas pendientes del pequeño y asistiendo al médico de forma permanente con internaciones de hasta un mes.

Luis explicó que Jeremías nació con 67.000 plaquetas y los valores normales son entre 150.000 a 450.000.

"Una situación de riesgo permanente, todos los días es un desafío de ver cuántas plaquetas tiene. El tema del valor de sus plaquetas hace que exista un riesgo real de un sangrado y que no se pueda controlar", comentó.

Se trata de una enfermedad hematológica, inmunológica y multisistémica.

Actualmente, se encuentra internado en la Fundación Pérez Scremini en un contexto "bastante crítico", ha recibido trasfusiones de plaquetas y de glóbulos rojos que lo estabilizan, pero solo por unas horas.

"Además tiene otros riesgos también con temas vinculados a infecciones", indicó.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta OCA Blue N° 5082530 a nombre de Antonella Falero o en Mi Dinero depósito en Red Pagos a la cédula 4.629.192-8.