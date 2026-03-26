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CONSEJO DE MINISTROS

Los siete ejes del plan de seguridad que el ministro Carlos Negro presenta en el Consejo de Ministros

El ministro Carlos Negro presenta a esta hora en el Consejo de Ministros el plan de seguridad. Tiene siete ejes estratégicos y más de 100 medidas. Los detalles.

Foto: Ministerio del Interior. Carlos Negro presenta el plan de seguridad al Consejo de Ministros.

Foto: Ministerio del Interior. Carlos Negro presenta el plan de seguridad al Consejo de Ministros.

Los siete ejes del plan de seguridad que el ministro Carlos Negro presenta en el Consejo de Ministros. Foto: FocoUy

Los siete ejes del plan de seguridad que el ministro Carlos Negro presenta en el Consejo de Ministros. Foto: FocoUy

Según pudo saber Subrayado con fuentes políticas, el documento que llevó Negro a la reunión de gabinete en la criolla Elías Regules (lugar elegido para este Consejo de Ministros), se articula en siete ejes estratégicos que, a su vez, tienen múltiples líneas de acción.

Los ejes son:

Seguridad, tema central del Consejo de Ministros que encabeza Orsi este jueves en la Criolla Elías Regules. Foto: FocoUY
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Se conocerá hoy el plan de seguridad: Negro lo presentará en conferencia de prensa tras reunión del gabinete

  • Homicidios

  • Violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes

  • Armas de fuego

  • Narcotráfico

  • Ciberdelitos

  • Sistema de justicia criminal

  • Prevención del delito y la violencia

Según ya ha adelantado Negro, el plan suma más de 100 medidas ejecutivas y tiene casi 80 acciones prioritarias para el combate a la delincuencia.

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