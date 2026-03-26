El ministro del Interior, Carlos Negro, presenta este jueves de mañana ante el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi el plan de seguridad que se propone aplicar en este período de gobierno, con la intención de que sea una política de estado de por lo menos 10 años.
Los siete ejes del plan de seguridad que el ministro Carlos Negro presenta en el Consejo de Ministros
El ministro Carlos Negro presenta a esta hora en el Consejo de Ministros el plan de seguridad. Tiene siete ejes estratégicos y más de 100 medidas. Los detalles.
Según pudo saber Subrayado con fuentes políticas, el documento que llevó Negro a la reunión de gabinete en la criolla Elías Regules (lugar elegido para este Consejo de Ministros), se articula en siete ejes estratégicos que, a su vez, tienen múltiples líneas de acción.
Los ejes son:
Se conocerá hoy el plan de seguridad: Negro lo presentará en conferencia de prensa tras reunión del gabinete
Homicidios
Violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes
Armas de fuego
Narcotráfico
Ciberdelitos
Sistema de justicia criminal
Prevención del delito y la violencia
Según ya ha adelantado Negro, el plan suma más de 100 medidas ejecutivas y tiene casi 80 acciones prioritarias para el combate a la delincuencia.
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