Foto: Ministerio del Interior. Carlos Negro presenta el plan de seguridad al Consejo de Ministros. Los siete ejes del plan de seguridad que el ministro Carlos Negro presenta en el Consejo de Ministros. Foto: FocoUy

El ministro del Interior, Carlos Negro, presenta este jueves de mañana ante el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi el plan de seguridad que se propone aplicar en este período de gobierno, con la intención de que sea una política de estado de por lo menos 10 años.

Según pudo saber Subrayado con fuentes políticas, el documento que llevó Negro a la reunión de gabinete en la criolla Elías Regules (lugar elegido para este Consejo de Ministros), se articula en siete ejes estratégicos que, a su vez, tienen múltiples líneas de acción.

Los ejes son:

Homicidios

Violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes

Armas de fuego

Narcotráfico

Ciberdelitos

Sistema de justicia criminal

Prevención del delito y la violencia Según ya ha adelantado Negro, el plan suma más de 100 medidas ejecutivas y tiene casi 80 acciones prioritarias para el combate a la delincuencia.