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POLICÍA INVESTIGA

Encontraron un niño deambulando de madrugada en Rivera: "Estaba llorando, con dos teléfonos en la mano, una mochilita y todo mojado", dijo vecino

El hombre que lo encontró dijo que el pequeño tendría unos 3 años, que estaba solo y que no supo qué responder cuando le preguntó qué le había pasado; la Policía investiga el caso.

Rivera-Jefatura-de-Policía

Un vecino de Rivera encontró a un niño deambulando por la calle en horas de la madrugada y lo llevó a la Policía; el caso es investigado.

El hombre dijo que lo encontró a dos cuadras de su casa. "Encontramos una criatura llorando con dos teléfonos en la mano, una mochilita, todo mojado; eso sería 04.40 más o menos", relató.

Y agregó: "Calculamos que los padres lo habían regañado por algo, pero al llegar hasta la esquina, que vimos que no venía nadie, ahí di marcha atrás en la camioneta y paramos, nos bajamos, preguntamos por los padres, si estaba solo y qué había pasado; no supo decir nada, una criatura que tiene 3 años".

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El hombre comentó que el niño lloraba y estaba asustado, por lo que lo subió a la camioneta y lo llevó a la Policía.

"Lo llevaron para los médicos, por suerte no tenía maltrato, no había pasado nada, gracias a Dios", indicó.

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