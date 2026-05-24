Murió conductor de camión con semi-remolque cargado de ganado tras despistar y volcar en ruta 6

Policía Caminera

Murió este domingo en un siniestro de tránsito el conductor de un camión con semi-remolque cargado con ganado vacuno.

Policía Caminera informó que el vehículo circulaba de norte a sur por la ruta 6 y, a la altura del kilómetro 293.300, despistó y volcó sobre su lateral izquierdo en faja natural este.

Además del conductor de 40 años, murieron 4 novillos muertos y varios resultaron con heridas.

Al momento se desconocen las causas del siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en la jurisdicción de la Seccional 7° de Durazno.

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