Se recibieron 66 estudiantes de la Utec Fray Bentos, entre ellos la primera ingeniera biomédica de esta universidad

El viernes recibieron su título 66 estudiantes de la Utec de Fray Bentos, entre ellos la primera ingeniera biomédica de la esta Universidad Tecnológica, Martina Bach.

“Sé que soy la primera de muchas que van a venir”, dijo la joven oriunda de Artigas que eligió la ingeniaría biomédica como carrera y para ello se trasladó a la capital de Río Negro para estudiar.

Tras cinco años de estudio y esfuerzo, ahora se le abren “varias aristas” para aplicar su profesión, según explicó tras recibir el título junto a su familia.

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Conocida la noticia, el presidente Yamandú Orsi la felicitó en redes sociales, y recordó a Mujica como impulsor de la Utec durante su gobierno (2010-2015).

“En la semana de su cumpleaños quizás este sea el mejor regalo para Pepe. Su idea de la Utec se materializa en estas buenas nuevas: desde Artigas hasta Fray Bentos la esperanza de una joven mujer uruguaya se hace realidad. Uruguay seguirá creciendo desde el interior y a partir del conocimiento. Felicitaciones Martina”, escribió el presidente.

Orsi-Utec

Casi 1.000 recibidos en 10 años

El director de la Utec Andrés Moller destacó que en 10 años de esta universidad pública ya hay “casi 1.000 personas tituladas”. “Parece mentira, me cuesta dimensionarlo, con carreras que antes no estaban en Uruguay”, apuntó.