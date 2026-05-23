Alejandro Sánchez dijo que encuestas negativas obligan al gobierno a "corregir aquellas áreas que sean deficitarias"

“No hay que enojarse cuando la gente es exigente con el gobierno”, dijo el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez este sábado al ser consultado por las encuestas que en los últimos días indicaron un aumento de las personas que desaprueban la gestión del gobierno, y del presidente Orsi en particular.

“Las encuestas, lo ha dicho el presidente y otros compañeros, son llamados de atención para analizarlos, para hacer autocrítica de qué cosas están funcionando mal y mejorar el funcionamiento del gobierno, son un dato de la realidad”, dijo Sánchez durante una actividad con jóvenes del MPP en la que participó Lucía Topolansky.

“Para nosotros son un insumo para el trabajo. No hay que enojarse cuando la gente es exigente con el gobierno. Creo que el gobierno lo que tiene que hacer es reaccionando, gestionando mejor, y eso es lo que tenemos planteado hacer, acelerar el trabajo, potenciar las políticas que estamos llevando adelante y corregir aquellas áreas que sean deficitarias y tratar de que esos resultados lleguen a la población”, agregó.

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