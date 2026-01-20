Los reyes de España visitaron la zona cero del accidente ferroviario: "Ha sido un impacto muy fuerte", dijeron

Los reyes de España visitaron el martes la zona de Andalucía en la que el choque de dos trenes dejó al menos 42 muertos el domingo, en una jornada de luto que terminó con otra colisión en las vías españolas, esta vez en Cataluña, que provocó un fallecido.

Vestidos de oscuro, Felipe VI y Letizia acudieron a la localidad de Adamuz, zona cero del primer accidente, en la provincia sureña de Córdoba.

Allí se acercaron al lugar donde aún se encuentran los restos de los dos trenes y donde continúan las labores de búsqueda de cadáveres.

Luego visitaron un hospital de Córdoba para hablar con heridos y con sus familias "con la voluntad de transmitirles el cariño de todo el país, porque ha sido un impacto muy fuerte (...), ha sido un golpe", indicó el monarca a la prensa.

Entrada la tarde, los equipos de rescate localizaron un nuevo cuerpo en uno de los vagones del tren accidentado de la compañía pública española Renfe, lo que elevó por el momento el balance a 42 fallecidos, indicaron las autoridades regionales.

"En los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas", entre ellos cuatro niños, agregaron.

Un nuevo sobresalto sacudió, sin embargo, las vías españolas poco después de las 21H00 locales del martes, cuando un tren de cercanías que se dirigía a Barcelona chocó contra un muro cerca de la localidad de Gélida, unos 40 km al oeste de la capital catalana.

Al menos una persona falleció y cuatro resultaron heridas graves, indicó un portavoz de Bomberos. De acuerdo con la empresa pública Rodalies, el siniestro pudo haberse producido como consecuencia del temporal de lluvias que azotó Cataluña en los últimos días.

La circulación de estos trenes estará suspendida en esta poblada región del noreste español "hasta que finalice el reconocimiento de la infraestructura", indicó en X.

Maquinaria pesada para el rescate

Mientras, en Adamuz, los equipos de rescate intentan, en particular, levantar los vagones de uno de los trenes, que cayeron en un terraplén desde una altura de 4 metros. Para ello, se ayudarán de varias grúas.

El domingo por la tarde, dos trenes de alta velocidad que circulaban por dos vías paralelas colisionaron a la altura de Adamuz con cerca de 500 pasajeros en total.

Los últimos coches del tren del operador privado italiano Iryo descarrilaron cuando cubrían la ruta de Málaga a Madrid.

Dos vagones acabaron sobre la vía de al lado justo cuando iba a pasar un tren de Renfe, que iba en sentido contrario, desde Madrid a Huelva, y que acabó impactando contra ellos.

Trozo faltante de vía, en el foco

Descartado inicialmente un exceso de velocidad de los dos aparatos, que además chocaron en una recta, y un error humano, las explicaciones se buscan ahora en las vías y los trenes.

En particular, una foto de la Guardia Civil en la que se puede ver a los agentes inspeccionando un raíl al que le falta un trozo ha centrado muchas de las especulaciones.

El ministro de Transporte, Óscar Puente, dijo que era pronto para saber si la ausencia de esa sección de vía fue "causa o consecuencia" del accidente.

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó de plano la hipótesis de un sabotaje.

"Nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje, sino en todo momento y en todas circunstancias, cuestiones técnicas y relativas a lo que es el transporte ferroviario", explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros.

El gestor español de la red ferroviaria Adif estableció este martes una "limitación temporal de velocidad" a 160 km/hora en algunos tramos de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por "seguridad", ya que "maquinistas han reportado baches", según indicó la oficina de comunicación de la compañía.

El servicio de mantenimiento realizará revisiones durante la noche y, si todo está normal, la limitación debería levantarse después, agregó.

"Todo se rompió"

Un sueco que vive en España, Emil Jonsson, narró emocionado a la prensa la experiencia del accidente, tras ser dado de alta del hospital en Córdoba.

"Una mujer estaba inconsciente a mi lado, y yo y otro hombre intentamos ayudarla. Tenía el rostro cubierto de sangre", contó Jonsson. Según dijo, telefoneó a su madre desde el tren. "Todo se rompió en 2-3 segundos", sentenció.

Santiago Salvador, un ciudadano portugués herido en el accidente, explicó en un video en Instagram que la escena del siniestro era "un infierno".

"Salí por mi propio pie", explicó, con el rostro lleno de arañazos y la pierna rota. Es "un milagro estar vivo", apuntó.

En julio de 2013, España ya sufrió una grave tragedia ferroviaria con el descarrilamiento de un tren poco antes de llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos.

FUENTE: AFP