Los Plátanos, un patrimonio natural de Montevideo: alergias y beneficios

Llegaron por primera vez a Montevideo en 1871 de la mano de los ingleses, que lo plantaron en la zona de Pueblo Ferrocarril, detrás de la estación de Colón.

Luego, a comienzos del siglo XX, se popularizaron y para el año 1913 había más de 41 mil en toda la capital.

Seguí leyendo Nubel Cisneros anunció un ciclón extratropical: "Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad"

El polen de estos árboles pude molestar a los alérgicos y a quienes no lo son.

Los filamentos finos pueden dañar la mucosa nasal y ocular, pero quienes son atópicos sufren crisis más severas porque su sistema reacciona con mayor intensidad.

Pero esta especie, que se hizo de mala fama, también tiene aspectos positivos par ale medioambiente.

El director de Arbolado de la Intendencia de Montevideo, el ingeniero agrimensor Alfonso Arcos, sostiene que los plátanos tienen la capacidad de filtrar contaminantes y captar gases de efecto invernadero.

"Hay una cuestión paisajística que tiene que ver con el porte, son árboles de buen porte, son árboles grandes y además tienen el tronco maculado, eso da una sensación a la vista mejor, de repente, que la corteza más oscura. Por ese volumen de copa que tienen filtra el aire, los contaminantes, sobretodo el material particulado que es lo que produce enfermedades respiratorias".

Y agregó: "Hay otro beneficio que tiene que ver con la diversidad biológica, da refugio en sus ramas, anidan las aves. En los últimos 15-20 años han aparecido especies nuevas que tiene hábitos de árboles importantes".

Según explicó Arcos, la IMM trabaja en sustituir los plátanos por árboles que generen menos frutos y así, menos polvillo.

"Se han sustituido plantaciones con una especie que es originaria de Norteamérica que da menos frutos, da la mitad de los frutos, dos o tres, mientras que el plátano común da entre cuatro y seis".