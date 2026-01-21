Los pingüinos de la Antártida adelantan su época de cría por el cambio climático

Los pingüinos de la Antártida están adelantando su época de cría a un ritmo sin precedentes debido al cambio climático, según un estudio de la revista Journal of Animal Ecology publicado este martes.

La investigación internacional analizó una década de observaciones y detectó un cambio extraordinario en los patrones reproductivos de los pingüinos, estrechamente relacionado con el aumento de las temperaturas en el continente, indicó el autor principal del estudio, el español Ignacio Juárez Martínez.

La reproducción de los pingüinos está muy ligada a la disponibilidad de alimento, y la reducción del hielo marino ha provocado que las zonas de caza y los lugares de anidación sean accesibles durante más tiempo a lo largo del año.

Los científicos esperaban que la reproducción se adelantara ligeramente, pero quedaron "muy sorprendidos tanto por la magnitud como por la rapidez del adelanto", dijo Juárez Martínez a la AFP.

"La magnitud del cambio es tal que, en la mayoría de las zonas, los pingüinos ya se reproducen antes que en cualquier registro histórico conocido", añadió el investigador de la Universidad de Oxford y de la Universidad Oxford Brookes.

Para este estudio, los científicos observaron entre 2012 y 2022 zonas de anidación de pingüinos papúa, pingüinos barbijos y pingüinos de Adelia mediante decenas de cámaras instaladas en colonias de toda la Antártida.

Los pingüinos papúa mostraron el mayor cambio y adelantaron su temporada reproductiva una media de 13 días en diez años, y hasta 24 días en algunas colonias.

Según los investigadores, se trata del cambio más rápido en la época de reproducción observado hasta ahora en cualquier ave y, posiblemente, en cualquier vertebrado.

Los pingüinos Adelia y barbijo también adelantaron su reproducción, con una media de unos diez días.

Los resultados se publicaron en la revista Journal of Animal Ecology.

Ganadores y perdedores.

La Antártida es una de las regiones que se calienta con mayor rapidez en el mundo, y el año pasado las temperaturas medias anuales alcanzaron máximos históricos, según el observatorio europeo Copernicus.

Los científicos aún no comprenden totalmente los mecanismos exactos mediante los cuales el aumento de las temperaturas afecta al comportamiento de los pingüinos.

Tradicionalmente, las tres especies escalonaban sus épocas de cría, pero el adelanto actual está provocando solapamientos, lo que incrementa la competencia por el alimento y por los espacios de anidación sin nieve.

Este fenómeno beneficia a los pingüinos papúa, recolectores naturales mejor adaptados a condiciones más templadas, y perjudica a los pingüinos barbijo y Adelia.

"Ya hemos observado cómo los papúa ocupan nidos que antes pertenecían a los Adelia o los barbijo", señaló Juárez Martínez.

Mientras que las poblaciones de papúa están aumentando en una Antártida más templada, los pingüinos barbijo y Adelia, más dependientes del kril y de las condiciones específicas de hielo, están disminuyendo.

"Dado que los pingüinos se consideran un barómetro del cambio climático, los resultados de este estudio tienen implicaciones para especies de todo el planeta", afirmó Fiona Jones, coautora del trabajo e investigadora de la Universidad de Oxford, en un comunicado.

Juárez Martínez subrayó que aún es "demasiado pronto" para determinar si esta adaptación resulta beneficiosa o si los pingüinos se ven obligados a realizar cambios drásticos que puedan afectar a su éxito reproductivo.

"Ahora estamos estudiando la capacidad de cada especie para sacar adelante a sus polluelos. Si mantienen un número elevado de crías, significará que se están adaptando al cambio climático", concluyó.

FUENTE: AFP.