Shakira y Burna Boy lanzó la versión completa de la canción del Mundial 2026 y mencionan a Uruguay

La canción del Mundial 2026 ya se puede escuchar completa. Shakira canta junto a Burna Boy.

La canción del Mundial 2026 ya se puede escuchar completa. Shakira canta junto a Burna Boy.

La artista colombiana Shakira , junto con el nigeriano Burna Boy, presentaron esta semana el tema oficial del Mundial 2026, que se juega en México, Estados Unidos y Canadá.

"¡Ya está aquí Dai Dai! ¡La copa del mundo de la FIFA 2026 empieza ahora!", escribió Shakira en sus redes sociales, al publicar la canción.

Según la artista, esta obra busca recordar a los niños "que los sueños sí se pueden alcanzar".

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Shakira también anunció que donaría el 100 % de las ganancias de 'Dai Dai' para el fondo de educación de la FIFA.

El objetivo es recaudar 100 millones de dólares al final del mundial para proporcionar acceso a la educación de calidad y al deporte a niños de todo el mundo.

“Dai Dai” dura casi cuatro minutos y fusiona estilos como afrobeats, dance pop, world beats y reggaetón.

En la letra, el dúo rinde homenaje a leyendas del fútbol, como Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká y Messi, y también menciona países que han marcado historia en los mundiales, como Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Uruguay.