Agustina y Vicky, en placa: una de ellas abandonará este domingo la casa de Gran Hermano Uruguay

¡Agustina o Vicky! ¿Quién querés que abandone la casa de Gran Hermano Uruguay?

Agustina Zerbino y Vicky Gallego son las nominadas y una de ellas se irá este domingo de Gran Hermano Uruguay. El público votará a quién quiere que abandone la casa más famosa.

La placa inicial la integraban tres jugadoras, pero Fabricio Bianches, líder en el juego, salvó a Victoria Campo el jueves.

El voto es negativo. Para votar, se debe enviar un mensaje de texto al 7020 con la palabra “VOTO” y el nombre de la participante. En este caso será “VOTO AGUSTINA” o “VOTO VICKY”.

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La definición será este domingo desde las 21:15, después de Subrayado, por Canal 10. El Colo Gianarelli dará a conocer quién abandonará la casa.

Será la segunda eliminación después de la salida de Tatiana Cabrera, quien ingresó como aspirante.

En su presentación, Victoria contó que vive “por la anécdota” y con esa mentalidad llegó a la casa de Gran Hermano, desde el barrio Goes de Montevideo. Además, aseguró que no soporta a “la gente tibia” y que es intensa. Tiene 26 años.

En tanto, Agustina es de Carrasco. Aseguró que es un “cúmulo de malas decisiones” y la “oveja negra” de su familia. Prometió “picantear” el juego. También tiene 26 años.