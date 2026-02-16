RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTE MARTES HORA 19.00

Colectivo "La Teja Vive" realiza festival de Carnaval con entrada gratuita a beneficio de centros educativos barriales

En la actividad que se realiza este martes a la hora 19.00 actuarán: revista Tabú, murga Gente Grande, parodistas Caballeros y murga Diablos Verdes.

El Carnaval también es excusa para movimientos solidarios, por eso el colectivo “La Teja Vive ” organiza un festival que se realizará este martes a la hora 19 en Ascasubi y Carlos María Ramírez.

La entrada es gratuita y lo recaudado, en la cantina y con rifas, será destinado a centros educativos de la zona para el inicio de clases.

Allyson Sosa, integrante del colectivo, dijo a Subrayado que son un grupo de organizaciones sociales, barriales y vecinos de la zona oeste de Montevideo que organizan diferentes actividades dependiendo de las necesidades del barrio.

Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile
Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile

El lema de la campaña de este año es "Por una educación integradora". "Vamos a tratar de ayudar con lo que pueda ser útil para que se integren a la educación de todas las formas posibles", comentó. Y agregó: "Es para mejorar la inclusión en las escuelas: juegos, actividades públicas".

La actividad es un Carnaval barrio a barrio que es apoyado por la intendencia en la que actuarán revista Tabú, murga Gente Grande, parodistas Caballeros y murga Diablos Verdes.

"Tienen que traer su silla y las ganas de divertirse y por supuesto colaborar por nuestra causa", dijo.

