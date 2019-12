Los estrenos de cine recomendados por Jackie

“MONOS”

Grupo de guerrilleros adolescentes secuestran a una estadounidense. Alojados en un refugio de montaña, son jóvenes que tienen sus propias reglas y cabecillas, y se mueven entre la disciplina castrense y la ley de la selva. El film competirá por Colombia para los premios Goya.

“ZOMBIELAND: TIRO DE GRACIA”

Genuina película de zombies, que mantiene la originalidad y simpatía de sus cuatro populares intérpretes (Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin), obligados a moverse en un mundo disfuncional. Lograron sobrevivir a los muertos vivientes. Todo se rompe cuando la nena de la familia escapa al exterior y la amenaza se torna real.

“EL BUEN MENTIROSO”

Se sostiene en un juego de identidades trastocadas y el extraordinario desempeño de la pareja protagónica. Helen Mirren como la viuda ingenua que busca compañerismo, e Ian McKellen como estafador que vive del engaño y las mentiras. La dupla no defrauda, en una trama de suspenso que no apresura su acción, y enfrenta a una mujer solitaria que atesora una generosa fortuna, un nieto que la protege y un hombre ambicioso que no duda en asesinar a una víctima que le reclama la devolución de un dinero. El film va más allá del detalle de desacralizar la tercera edad, para finalizar con una vuelta de tuerca hábilmente revelada en el último momento.

“FROZEN 2”

Vuelve la historia de las hermanas Anna y Elsa en el Reino de Hielo. La trama ahora está volcada hacia el personaje de Elsa, aunque en una aventura más adulta que su predecesora. Elsa, transformada en una reina que escucha una misteriosa voz, eje de un nuevo periplo que pronto la llevará al Bosque Encantado despertando los espíritus de la tierra, el fuego, el aire y el agua. Su búsqueda de respuestas la llevará por un camino duro y repleto de trabas, en el cual deberá enfrentarse a la mismísima naturaleza. Se suman a la aventura el simpático muñeco de nieve con vida, el novio tontuelo de Anna y el servicial reno, todo complementado con efectivas canciones, un irreprochable acabado visual e ideas similares a las de la primera entrega. Con recursos elementales y anodinos de comedia, aventuras, melodrama monárquico y una animación hermosa en sus secuencias semi surrealistas.