Los cinco momentos más destacados de los Óscar 2026: desde mensajes políticos a los homenajes In Memoriam y bromas pesadas

La edición de este año de los Óscar vio cómo "Una batalla tras otra" coronó su extraordinaria temporada de premios al llevarse este domingo el máximo galardón a la mejor película, mientras que la aclamada "Pecadores" también cosechó éxitos.

Fue una noche particularmente reñida, llena de actuaciones impresionantes, frases ingeniosas, alta costura en la alfombra roja y discursos de aceptación llenos de lágrimas.

Aquí hay un resumen de los momentos más destacados de la noche:

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1. Números musicales... y un empate poco común

El primer número musical de la noche recreó una escena extraordinaria de la película de vampiros "Pecadores", un montaje que recorre la historia de la música negra desde África Occidental hasta el Delta Blues y el hip-hop.

El actor Miles Caton lideró a otros compañeros de reparto en la interpretación de "I Lied to You", acompañado por artistas de primer nivel como la bailarina Misty Copeland, quien actuó a pesar de haberse sometido recientemente a una operación de reemplazo de cadera.

Más tarde, las tres cantantes del grupo ficticio femenino HUNTR/X de "Las guerreras k-pop" interpretaron a todo pulmón "Golden".

Esta cinta, el mayor éxito en la historia de Netflix, recibió su merecido reconocimiento con el premio a la mejor canción original, y se convirtió en el primer tema musical de K-pop en ganar la categoría.

El público de los Óscar también fue testigo de un empate poco común: dos películas ganaron el premio al mejor cortometraje de acción real, "Two People Exchanging Saliva" y "Los cantantes".

"Acaban de arruinar 22 millones de quinielas de los Óscar", bromeó el comediante y conductor de la noche, Conan O'Brien, tras esperar a que terminaran los dobles discursos de aceptación.

2. La política subió al escenario

Al presentar el premio a la mejor película internacional, el actor español Javier Bardem hizo una declaración en su idioma: "No a la guerra y Palestina libre".

La película noruega "Valor sentimental", de Joachim Trier, ganó el premio. En su discurso, el cineasta parafraseó al famoso autor afroestadounidense James Baldwin, de quien dijo que le recuerda "que todos los adultos son responsables de todos los niños".

"No votamos por políticos que no tomen esto en serio", clamó.

El gran ganador de la noche Paul Thomas Anderson reivindicó que hizo la cinta más premiada de la noche, "Una batalla tras otra", para sus hijos como una disculpa. "Escribí esta película (...) por el desastre que hemos dejado en este mundo que les estamos entregando", aseguró.

Pavel Talankin, codirector y protagonista de "Mr. Nobody Against Putin", instó desde el escenario: "Detengan todas estas guerras ahora mismo".

3. Adiós a los grandes

Se dedicó un extenso segmento "In Memoriam" tras un año que se llevó a varias leyendas del cine.

El veterano actor y comediante Billy Crystal rindió un sincero homenaje a su difunto amigo y colaborador Rob Reiner, quien fue asesinado junto con su esposa en su casa de Los Ángeles a finales del año pasado.

También se recordó a algunas de las figuras más destacadas de Hollywood muertas el año pasado, como Diane Keaton, Catherine O'Hara y Robert Redford.

La legendaria Barbra Streisand, de 83 años, cantó para su amigo y coprotagonista Redford unos compases de "The Way We Were".

"Bob tenía verdadera fortaleza, tanto dentro como fuera de la pantalla", dijo Streisand. "Yo lo llamaba un vaquero intelectual que abrió su propio camino (...). Lo extraño ahora más que nunca".

4. Oportunidad de promoción

Los Óscar fueron transmitidos por la cadena ABC, propiedad de Disney, y aprovecharon la oportunidad para promocionar las próximas películas del estudio.

Mientras presentaban los premios, Sigourney Weaver y Pedro Pascal, protagonistas de la cinta de Star Wars de este año, "The Mandalorian and Grogu", interpretaron un número en el que apareció Baby Yoda entre el público.

Y la decana de Vogue, Anna Wintour, junto a la ganadora del Óscar Anne Hathaway, protagonizaron una rutina cómica que sirvió también como publicidad para la próxima "El diablo viste de Prada 2", que se estrenará este año.

Las estrellas de "Los Vengadores" de Marvel, Chris Evans y Robert Downey Jr., también se reunieron en el escenario antes del estreno de "Avengers: Doomsday" a finales de este año.

5. Las bromas de Conan

El presentador Conan O'Brien hizo alusión a la política y lanzó bromas, algunas con repercusión global y otras con chistes para los invitados.

"Es genial volver a conducir los Óscar. El año pasado, cuando los presenté, Los Ángeles estaba en llamas. Pero este año, todo va de maravilla", bromeó, haciendo una pausa para crear efecto.

O'Brien también tuvo un comentario mordaz sobre la industria dirigido al director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos: "Es su primera vez en un teatro", lanzó el comediante.

Incluso aludió al escándalo del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein: "Es la primera vez desde 2012 que no hay actores británicos nominados a mejor actor o mejor actriz", dijo O'Brien. "Un portavoz británico dijo: 'Sí, bueno, al menos arrestamos a nuestros pedófilos'".

Timothée Chalamet, protagonista de "Marty Supremo" y quien se fue con las manos vacías, fue otro de sus blancos, ya que O'Brien se burló del actor por sus recientes comentarios en los que menospreció el ballet y la ópera.

FUENTE: AFP