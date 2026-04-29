Pimpinela vuelve a Montevideo y en la previa los hermanos recordaron sus primeros viajes a Uruguay

El dúo argentino Pimpinela se presenta el próximo viernes 8 de mayo en el Antel Arena. En diálogo con Subrayado, Lucía y Joaquín hablaron sobre la propuesta de su espectáculo “Noticias de amor” y el vínculo que tienen con el público uruguayo y sus primeras visitas al país en los años 80.

"Noticias del amor cuenta un poco cómo ha ido cambiando el amor en estas distintas décadas, desde el 60 hasta ahora, que llegamos a la inteligencia artificial. Es un espectáculo donde nosotros hacemos de dos conductores de un noticiero, donde nos vamos cambiando, caracterizando, de acuerdo a cada década y vamos contando algunas noticias importantes musicales de esa década", contó Lucía y aclaró que también están los grandes éxitos del dúo.

Sobre el vínculo con Uruguay, Joaquín recordó sus vivencias en el país.

"Estábamos haciendo memoria de las primeras veces que íbamos, en el año 1982, 1983. Estaba de moda en aquel tiempo en Carnaval conciertos de 40 minutos, y hacíamos a lo mejor cuatro o cinco en una noche, y nos acordábamos hoy de uno en Fray Bentos, que llegamos como a las 6:30 de la mañana, estábamos dormidos, el sol arrasaba, y rogábamos que no hubiera nadie, pero estaba lleno el club y desde ese momento sentimos que es un público muy leal, muy demostrativo, emotivo, emocional, y creo que mantener el vínculo todos estos años, tantos años después, nos llena de orgullo", remarcó.

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