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EN AVENIDA DEL LIBERTADOR

La previa del acto del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores: reclamos y consignas de los sindicatos

Enrique Méndez, secretario de organización del PIT-CNT, contó en la previa del acto cuáles serán los planteos de la central sindical este 1 de mayo, Día de los Trabajadores.

Acto del PIT-CNT. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

Acto del PIT-CNT. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

“No es un 1 de mayo más, es un 1 de mayo que está en un momento muy especial a nivel mundial”, dijo Enrique Méndez, secretario de organización del PIT-CNT, en la previa del acto central por el Día de los Trabajadores, en avenida del Libertador, a pocos metros del Palacio Legislativo.

Méndez destacó que el acto en Montevideo es “uno de los 30” que se realizan en todo el país.

“1 de mayo antiimperialista, por trabajo, por salario, el Uruguay es su gente”, esa es la frase o eslogan que encabeza el acto de este año, contó el dirigente sindical al programa Arriba Gente de Canal 10.

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En el acto central, con discursos que se realizarán alrededor del mediodía, el PIT-CNT hará mención a los distintos conflictos sindicales actuales.

En la oratoria se hará alusión a los conflictos armados internacionales y a la política del presidente Donald Trump.

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