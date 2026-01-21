Los artistas y artesanos detrás del desfile de Carnaval: el trabajo de coreógrafos, vestuaristas y escenógrafos

Este jueves se realiza el Desfile Inaugural de Carnaval 2026, donde más de 40 agrupaciones recorrerán 18 de julio, desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha.

Para que esta fiesta sea posible, más de 40 mil personas trabajan de manera directa o indirecta en distintas actividades vinculadas a esta fiesta.

Muchos de ellos son artistas, artesanos que trabajan en grupo en sus talleres, para elaborar todo lo necesario para que un conjunto se presente en escena.

En Subrayado conocimos el trabajo del vestuarista Fernando Olita, del sombrerero Daniel Ovidio Fernández y del escenógrafo Pablo “El gaucho” Da Silva, que trabajan en Carnaval hace más de 25 años. CARNAVAL DOS

Temas de la nota Carnaval