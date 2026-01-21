RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROTAGONISTAS

Los artistas y artesanos detrás del desfile de Carnaval: el trabajo de coreógrafos, vestuaristas y escenógrafos

Para que el carnaval sea posible, trabajan más de 40 mil personas de manera directa e indirecta en las destinas actividades.

carnaval-detras-de-escena

Este jueves se realiza el Desfile Inaugural de Carnaval 2026, donde más de 40 agrupaciones recorrerán 18 de julio, desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha.

Para que esta fiesta sea posible, más de 40 mil personas trabajan de manera directa o indirecta en distintas actividades vinculadas a esta fiesta.

Muchos de ellos son artistas, artesanos que trabajan en grupo en sus talleres, para elaborar todo lo necesario para que un conjunto se presente en escena.

Foto: Subrayado. Zona de Plaza Cagancha ya está vallada por avenida 18 de Julio.
Seguí leyendo

Cortes y desvíos de tránsito en el Centro desde este miércoles por el desfile de Carnaval

En Subrayado conocimos el trabajo del vestuarista Fernando Olita, del sombrerero Daniel Ovidio Fernández y del escenógrafo Pablo “El gaucho” Da Silva, que trabajan en Carnaval hace más de 25 años.

CARNAVAL DOS

Temas de la nota

Lo más visto

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
TENÍAN 90 Y 91 AÑOS

Investigan femicidio y suicidio de una pareja de ancianos en ruta 39, zona de Las Cañas, próximo a San Carlos
FLORIDA

Murió un hombre atropellado por el tren en Florida cuando cruzaba la vía en moto con la barrera baja
"No se bajaron para asistirme"

Fue herida en el siniestro del que fugaron dos argentinos y le amputaron una pierna: "Me cambió la vida"

Te puede interesar

MEF e Industria respondieron a informe que asegura un sobrecosto en el combustible durante 2025
RESPUESTA DEL GOBIERNO

MEF e Industria respondieron a informe que asegura un sobrecosto en el combustible durante 2025
Alejandra Pico: Va a afectar a todos los trabajadores que ya pagan IRPF y que tuvieron crecimiento de salario real
ECONOMISTA DEL CUESTA DUARTE, PIT-CNT

Alejandra Pico: "Va a afectar a todos los trabajadores que ya pagan IRPF y que tuvieron crecimiento de salario real"
Ajustes del IRPF: Pablo Abdala señala nuevo ajuste fiscal y Gabriel Otero dice que por una u otra vía sería recaudatorio video
CRUCE ENTRRE EL PN Y EL FA

Ajustes del IRPF: Pablo Abdala señala "nuevo ajuste fiscal" y Gabriel Otero dice que por una u otra vía sería "recaudatorio"

Dejá tu comentario