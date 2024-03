Los anuncios de lluvias y tormentas de Meteorología para este viernes de noche y el sábado

En ese sentido, afirmó que a lo largo de la jornada del viernes puede haber lluvias puntualmente copiosas en algunas partes del país, para lo que hay que prestar atención a las alertas publicadas por el Inumet. De todos modos, no se espera que llueva a la hora de la marcha y durante el transcurso de la misma.

“En el resto del país, estamos esperando condiciones de inestabilidad que van a ser muy aisladas, es decir, no va a ser en todas las zonas, no va a ser al mismo tiempo. Esto es en lo que es el día de hoy y hasta las primeras horas de la tarde, no es una situación que vaya a continuar hasta la noche”, aclaró.

PRONÓSTICO PARA EL SÁBADO

Para las primeras horas de la madrugada se espera un sistema frontal de tormentas más organizadas.

Por este motivo, se espera que haya precipitaciones, actividad eléctrica y vientos más importantes.

“Puede provocar precipitaciones que en cortos períodos de tiempo puedan ser abundantes y puntualmente copiosas, rachas de vientos muy fuertes y actividad eléctrica significativa”, agregó.

“Con los modelos numéricos de predicción nosotros hacemos un análisis de lo que están visualizando del acumulado de precipitación y hacemos un acompañamiento con la inestabilidad en la atmósfera y otras variables. La precipitación es bastante compleja de pronosticar y más en estos sistemas meteorológicos asociados a tormentas, en donde una misma zona te puede generar acumulados dispares en varios lugares, que fue lo que pasó el sábado pasado”, aclaró.