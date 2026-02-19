Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas

RECIBÍ EL NEWSLETTER
Abarca a localidades de 17 departamentos. En principio está vigente hasta las 14:20 horas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó las advertencias naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas que afectan a gran parte del país. Ambas serán actualizadas a las 14:20.

Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable genera tormentas, algunas fuertes y/o severas. En las zonas afectadas se podrán registrar lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Inumet indicó que continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios.

image

Advertencia naranja

Artigas: Todo el departamento.

Paysandú: Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Lorenzo Geyres, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Salto: Todo el departamento.

Advertencia amarilla

Canelones: Aguas Corrientes, Canelones, Juanicó, Los Cerrillos, Migues, Montes, Progreso, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Tala y Villa Felicidad.

Cerro Largo: Arévalo, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Todo el departamento.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, La Coronilla, Minas, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa del Rosario y Zapicán.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Guayabos, Guichón, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir y Tambores.

Río Negro: Todo el departamento.

Rivera: Todo el departamento.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Isla Patrulla, Maria Albina, Santa Clara de Olimar y Valentines.

