RÍO ATMOSFÉRICO

Los Ángeles y sur de California en alerta máxima por riesgo de inundaciones en Navidad

El Servicio Meteorológico Nacional, dijo que desde la tarde de este miércoles y hasta el viernes "muchas áreas probablemente experimentarán inundaciones significativas, junto con desprendimientos de rocas y deslaves, especialmente en las zonas altas".

AFP

AFP

Las alertas por inundaciones repentinas rigen en Los Ángeles y la mayor parte del sur de California este miércoles, mientras una de las peores tormentas navideñas recientes traía lluvias intensas y temores de mortales deslaves.

Impulsada por un río atmosférico conocido como "Pineapple Express", que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, se espera que la tormenta descargue el equivalente a varios meses de lluvia en los próximos días.

"Se esperan inundaciones repentinas severas y generalizadas", indicó el Servicio Meteorológico Nacional, agregando que "vidas y propiedades están en gran peligro".

AFP
Con la tregua en Gaza, Belén vuelve a celebrar la Navidad con alegría

La primera ráfaga de lluvia intensa golpeó la región la noche del martes, y se esperaba más para el miércoles.

Los efectos de la tormenta ya se sentían en California la mañana del miércoles, con árboles y líneas eléctricas caídos en todo el estado.

Las autoridades del condado de Los Ángeles advirtieron de potenciales corridas de escombros en las zonas devastadas por incendios forestales en enero. Instaron a los residentes a seguir las actualizaciones meteorológicas y evitar los desplazamientos innecesarios.

Ariel Cohen, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dijo a periodistas en Los Ángeles que desde la tarde del miércoles hasta el viernes "muchas áreas probablemente experimentarán inundaciones significativas, junto con desprendimientos de rocas y deslaves, especialmente en las zonas altas".

Algunas comunidades californianas aún tratan de recuperarse de los miles de incendios forestales que dejaron 31 muertos en todo el estado durante 2025, incluidas zonas residenciales de Los Ángeles como la lujosa Pacific Palisades.

FUENTE: AFP

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
INUMET

Sociedad

Actualizan advertencia por tormentas puntualmente fuertes para varios departamentos
INUMET

Meteorología prevé un "río atmosférico" en Uruguay, con lluvias y tormentas aisladas
RIGE HASTA 16:30

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
pronóstico de nubel cisneros

Nubel Cisneros pronosticó un 24 de diciembre de mucho calor: la máxima prevista para el sur es de 36 °C

OSE aumenta 8,5% su tarifa a partir del próximo 1° de enero
POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN

Cuatro personas asesinadas en 24 horas en Montevideo; el Departamento de Homicidios investiga los hechos
Policiales

Homicidio en Cerro Norte: le dispararon a un hombre en la vía pública, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivió
MONTEVIDEO

