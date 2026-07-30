"Lo tomo mal": senador del FA rechaza la posibilidad de que Uruguay reciba ciudadanos deportados de Estados Unidos

El senador socialista Gustavo González (Frente Amplio) expresó su rechazo a la posibilidad de que Uruguay reciba ciudadanos deportados de Estados Unidos, algo que según confirmó la Cancillería se conversa por estas horas con el gobierno de Donald Trump .

“Me enteré por la prensa, no tengo ningún mensaje oficial”, cuestionó González, y apuntó contra el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio: “Lo tomo mal porque todo lo que venga de Marco Rubio hay que leerlo 100 veces. Es un hombre beligerante que apuesta a la guerra y a la represión. Y además, detrás de esto está la ICE, que es el organismo de Estados Unidos que se encarga de los migrantes y que generó la mayor represión de los últimos 20 años a migrantes hace unos meses atrás, con muertos incluidos”.

“Nuestro país tiene que tener, a mi juicio, las fronteras abiertas para todos los que quieran venir. Otra cosa es el deportado. El deportado no viene porque quiere, viene porque lo mandan”, agregó.

“Y lo último que quiero decir es esto, Estados Unidos siempre recibió con los brazos abiertos a todos los cubanos que estaban contra el régimen cubano, ahora los quier extraditar, deportarlos, sobre la base de que son condenados por algo, bueno, yo no creo en los derechos humanos de la ICE. Por lo tanto pueden haberse violado derechos y va a llegar gente que no quiere venirse a nuestro país. Me parece que sería un mal paso. Espero que lo estudie el gobierno, hay un organismo que asesora al gobierno y espero que el asesoramiento sea que no”, insistió el senador del oficialismo.

“Con respecto a derechos humanos, Estados Unidos no nos puede enseñar nada a nosotros. Nada. Es el país que hoy tiene al mundo en guerra”, finalizó.