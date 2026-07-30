Gobierno decide por estas horas el precio de los combustibles para el mes de agosto

El gobierno define por estas horas el precio que tendrán los combustibles durante el mes de agosto.

Si bien la decisión final se conocerá el viernes, este jueves hay reuniones para terminar de analizar la situación y resolver si habrá un ajuste al alza, una rebaja, o si se mantendrán los mismos precios de julio.

Esta última opción es la que cobra fuerza por estas horas, de acuerdo a fuentes oficiales consultadas por Subrayado.

En este sentido habló el martes la presidenta de Ancap Cecilia San Román, cuando dijo a Subrayado que la empresa estatal “está con suficiente solidez para soportar alguna contención que pudiera haber en las tarifas”.

Esta posición es acompañada por el Ministerio de Industria, según las fuentes consultadas, lo que evitaría trasladar al público el incremento que hubo en el precio internacional del petróleo tras una nueva escalada bélica entre Estados Unidos e Irán, que provocó nuevamente el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa casi la tercera parte del transporte mundial de crudo.

De acuerdo a la evolución del precio de paridad de importación (PPI) y las demás variables que publica el informe mensual de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), los precios de venta al público indicarían un incremento de 0,26 pesos en la nafta Súper 95; de 0,48 pesos en la Premium 97, y de 7,51 pesos en el gasoil 50S.