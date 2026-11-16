Lo siguieron por cámaras y capturaron a delincuente que redujo a una adolescente y a un joven dentro de su casa

Detienen a un hombre de 26 años que el pasado 4 de noviembre ingresó armado a una casa de la calle Carlos Gardel, amenazó a sus moradores y efectuó disparos, para luego darse a la fuga.

La detención se produjo en un allanamiento en una casa ubicada en calle Amézaga. El hombre intentó escapar por los techos y descartó una mochila en la cual tenía un arma 9 mm, con numeración limada, un cargador, 11 municiones, que pertenecía al Ministerio del Interior.

Además le incautaron ropa que presumen fueron las que utilizó en el intento de rapiña. Está a disposición de Fiscalía.

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El caso:

En la noche del miércoles 4 de noviembre, un delincuente ingresó a una vivienda de barrio Sur, ubicada arriba de una panadería. Ingresó por los techos de la manzana y allí tomó por el cuello a una adolescente de 15 años, ante lo que su hermano, de 19, intercedió para defenderla.

En ese forcejeo, el rapiñero disparó dos veces y también dio un culatazo al joven, que terminó con una herida en la cabeza.

Policía Científica trabajó en la escena y levantó dos vainas 9mm.

La investigación continuó, se pudo determinar el lugar donde vivía y se le hizo seguimiento en una moto. El delincuente vendió el vehículo y ese día su rostro quedó registrado de forma parcial en una cámara. Se lo sigue subiendo a un ómnibus de la línea 188 y con las cámaras de este se obtuvo una mejor imagen, que permitió su identificación.

Al llegar la Policía para detenerlo, el hombre pretendió fugarse por los techos, pero fue capturado.