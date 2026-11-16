Choque fatal entre una moto y un ómnibus frente a la Gruta de Lourdes: la víctima tenía 18 años

Un joven de 18 años murió en un choque que ocurrió en la noche de este domingo, en Montevideo.

La víctima circulaba en moto junto con un adolescente de 15 años y en avenida de las Instrucciones y pasaje La UTE chocaron de frente contra un ómnibus. La información primaria señala que la moto intentó adelantar otro vehículo, perdió el dominio y chocó de frente con el ómnibus.

Desde el lugar del siniestro, frente a la Gruta de Lourdes, el adolescente fue trasladado a un centro asistencial con riesgo de vida.

Fiscalía dispuso pericias, relevamiento de cámaras y tomar declaraciones a testigos del siniestro.

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