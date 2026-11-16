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MONTEVIDEO

Choque fatal entre una moto y un ómnibus frente a la Gruta de Lourdes: la víctima tenía 18 años

Un adolescente que circulaba junto a la víctima fatal en una moto fue derivado con riesgo de perder la vida a un centro asistencial.

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Un joven de 18 años murió en un choque que ocurrió en la noche de este domingo, en Montevideo.

La víctima circulaba en moto junto con un adolescente de 15 años y en avenida de las Instrucciones y pasaje La UTE chocaron de frente contra un ómnibus. La información primaria señala que la moto intentó adelantar otro vehículo, perdió el dominio y chocó de frente con el ómnibus.

Desde el lugar del siniestro, frente a la Gruta de Lourdes, el adolescente fue trasladado a un centro asistencial con riesgo de vida.

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Fiscalía dispuso pericias, relevamiento de cámaras y tomar declaraciones a testigos del siniestro.

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