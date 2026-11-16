"El Instituto Nacional de Rehabilitación no rehabilita", dijo Orsi y habló de "una puerta giratoria" y presos que salen "con un postgrado"

El presidente Orsi fue consultado este lunes en España, durante un foro empresarial, sobre la situación social de Uruguay y las prioridades que había definido su gobierno.

Habló entonces de la pobreza infantil y dijo que es el problema número uno, acordado por todos los partidos políticos, porque cada vez hay menos nacimientos en Uruguay y los que hay, en un número muy importante y significativo, se concentran en hogares pobres.

También habló de las personas que viven en la calle y cómo se vincula esto con la cantidad de presos en el país, con las adicciones y con la salud mental.

“A eso le agrego la cantidad de presos que Uruguay tiene, muchísimos, crecemos año a año de manera exponencial como si eso fuera una buena señal. Esa gente sale”, dijo Orsi ante un auditorio compuesto por empresarios, en un foro organizado por la compañía Solaria, que hace un mes anunció una inversión de 5.700 millones de dólares en data center y energía solar.

Y en este punto, Orsi agrego: “El Instituto Nacional de Rehabilitación no rehabilita. Entonces ahí tenés una puerta giratoria y eso se vincula con calle, ex privados de libertad y adicción, el combo perfecto. O empieza por el lado de la adicción y calle, tienen problemas con su familia, lo echan y de ahí a la prisión, y de la prisión sale con un postgrado, y salud mental como telón de fondo”.

“Eso es un problema muy de nuestro tiempo, no somos los únicos, pero ahí evidentemente no encontramos todavía la solución única. En épocas de frío lo resolvemos más fácil, no dejamos que nadie esté en la calle. Pero igual, la solución va a tener que venir por alguna inversión un poco más alta en recursos, por ejemplo para los cuidados y la rehabilitación de verdad”, concluyó el presidente este lunes en Madrid.