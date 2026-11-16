Una mujer fue víctima de estafa por un delincuente que le hizo creer que había descuentos en un supermercado para jubilados con una tarjeta de crédito, pero que debía registrarse previamente. Ahora, el delincuente, de 24 años, fue detenido y condenado a siete meses de cárcel, tras un proceso abreviado.
Engañó a una mujer con supuestas promociones para jubilados en un supermercado y la robó; ahora fue condenado
La víctima recibió una llamada en la que le ofrecían descuentos para jubilados con una tarjeta de crédito. Brindó los datos y luego descubrió movimientos en sus cuentas.
La estafa ocurrió en mayo. En ese momento, el delincuente llamó a la víctima por celular y le afirmó sobre los descuentos. La mujer le brindó los datos de la tarjeta y cuando fue al comercio a reclamar sus descuentos, descubrió que la promoción no existía. Luego, constató que habían retirado dinero de su cuenta y sacado un préstamo a su nombre.
Comenzó entonces una investigación que permitió dar con el autor el 11 de noviembre, en Montevideo. Fue trasladado a Rocha y condenado por responsable de un delito de fraude informático.
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