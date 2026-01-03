Lo que se sabe de los bombardeos de EEUU a Venezuela

Las primeras explosiones potentes se escucharon poco antes de las 2 am en Caracas y sus alrededores, y continuaron hasta las 3:15, según AFP.

Imágenes que circulaban en redes sociales mostraban misiles surcando el cielo y luego impactando. También se vieron helicópteros sobrevolando Caracas.

Poco antes de las 11H00 GMT un senador estadounidense declaró que Washington había completado su operación militar.

Seguí leyendo Trump dice que EEUU no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder

-¿Cuáles fueron los objetivos de los bombardeos? -

Explosiones seguidas de columnas de humo e incendios tuvieron como objetivo Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y la Academia Militar.

De gran tamaño, alberga no solo instalaciones militares sino también viviendas urbanas para tropas, donde viven miles de familias.

En una de las puertas de entrada, aún vigilada, un pequeño vehículo blindado y un camión presentaban impactos de bala, observaron periodistas de la AFP.

Los residentes huyeron de la zona a primera hora de la mañana con maletas y bolsos. "Casi nos matan", dijo una mujer en la huida.

Se escucharon otras explosiones cerca del complejo aeronáutico La Carlota, un aeropuerto militar y privado, en el este de Caracas. Se veía un pequeño vehículo blindado en llamas y un autobús calcinado, informaron periodistas de la AFP.

Otras explosiones se reportaron en el oeste del país, en La Guaira (aeropuerto internacional y puerto de Caracas), en Maracay, capital del estado de Aragua (a 100 km al suroeste de Caracas), y en Higuerote (a 100 km al este de Caracas), en el estado de Miranda, en la costa caribeña.

-¿Cuál es el número de víctimas?-

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acusó al ejército estadounidense de atacar "con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles".

No se disponía de cifras de víctimas. Padrino afirmó estar "recopilando información sobre los heridos y los muertos".

-Fue capturado el presidente Maduro

"El presidente Nicolás Maduro y su esposa (Cilia Flores) han sido capturados y exfiltrados del país", escribió Trump en su red social Truth Social.

No está claro cómo fue capturado el presidente Maduro.

Helicópteros estadounidenses fueron vistos sobrevolando Caracas.

Se desconocía con exactitud dónde se alojaba el presidente venezolano, ya que se rumoreaba que había cambiado de residencia con frecuencia en los últimos meses.

El jueves, la televisión transmitió una entrevista con él en la que se le veía conduciendo por Caracas.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió una "prueba de vida" de ambos, mientras Rusia reclamó una "aclaración inmediata" al respecto.