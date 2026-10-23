Fernando Muslera ataja uno de los penales ante Flamengo y mete a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores. Foto: AFP

Fernando Muslera atajó tres penales y metió a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores.

De esta forma el uruguayo se convirtió en el héroe de la noche en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro en una victoria por penales ante Flamengo tras empatar sin goles el partido.

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“Muslera, Muslera, Muslera”, cantaban sus compañeros cuando el arquero llegó al vestuario tras hacer declaraciones a la televisión que transmitió el partido.

“El fútbol siempre te da otra oportunidad”, dijo el uruguayo, que había cometido errores importantes en el Mundial de Norteamérica con la Celeste que entonces dirigía Marcelo Bielsa, y que quedó eliminada en la fase de grupos.

“Me voy feliz”, dijo Muslera, y comentó que “hay que hacerse responsable de las buenas y de las no tan buenas”.

La final de la Libertadores se jugará en el estadio Centenario de Montevideo, ante Palmeiras, lo que resultará especial para Muslera. “Es un orgullo jugar en el Centenario”, e insistió con su reivindicación deportiva: “El fútbol te da revancha, en lo personal y en lo grupal”.

El entrenador de Estudiantes, Alexander “Cacique” Medina aseguró el club de La Plata llega a la final gracias a Muslera. “Si estamos en la final es producto de la gran actuación de él”, dijo el DT uruguayo.

Muslera detuvo en la tanda de penales los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique para dar al Pincha su boleto a la gran final del 28 de noviembre.

El equipo argentino tendrá el reto de romper el implacable dominio de los clubes de Brasil, que han acaparado el título continental en los últimos siete años.

Estudiantes jugará su primera final de la Libertadores desde 2009, cuando ganó su cuarto título con Alejandro Sabella como entrenador y Juan Sebastián Verón, actual presidente del club, como líder en la cancha.

Sus títulos anteriores fueron en 1968, 1969 y 1970 con Osvaldo Zubeldía en el banquillo. El adversario pincharrata en la final de 1968 fue justamente el Palmeiras.

FUENTE: AFP