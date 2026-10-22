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Así fue la persecución a la camioneta robada en Bella Unión: Policía cerró el paso y el delincuente impactó de lleno

Imágenes a las que accedió Subrayado muestran que una patrulla de la Brigada Departamental de Seguridad Rural le cerró el paso en plena ruta, y quien iba al volante de la camioneta robada, impactó de lleno contra el vehículo policial.

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Un Policía resultó herido en la noche de este miércoles durante una persecución de una camioneta Fiat Toro gris, robada en Bella Unión, departamento de Artigas.

El procedimiento comenzó sobre las 22:00, cuando se inició la persecución del vehículo en dirección a la ciudad de Salto. Allí, efectivos policiales desplegaron un operativo en la ruta nacional Nº 3.

Imágenes a las que accedió Subrayado, muestran que una patrulla de la Brigada Departamental de Seguridad Rural le cerró el paso en plena ruta, y quien iba al volante de la camioneta robada, impactó de lleno contra el vehículo policial.

El auto perseguido por la Policía con los impactos de bala. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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Como consecuencia del choque, un funcionario policial resultó lesionado. Fue asistido por personal médico y se le diagnosticó politraumatismo y fracturas en la parte posterior de las costillas décima, undécima y duodécima.

Se encuentra estable, fuera de peligro.

La Fiscalía de Artigas se hizo cargo de la investigación.

El delincuente experimentó algunas lesiones y tras su asistencia médica será puesto a disposición de la Justicia.

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