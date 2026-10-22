Un Policía resultó herido en la noche de este miércoles durante una persecución de una camioneta Fiat Toro gris, robada en Bella Unión, departamento de Artigas.
Así fue la persecución a la camioneta robada en Bella Unión: Policía cerró el paso y el delincuente impactó de lleno
Imágenes a las que accedió Subrayado muestran que una patrulla de la Brigada Departamental de Seguridad Rural le cerró el paso en plena ruta, y quien iba al volante de la camioneta robada, impactó de lleno contra el vehículo policial.
El procedimiento comenzó sobre las 22:00, cuando se inició la persecución del vehículo en dirección a la ciudad de Salto. Allí, efectivos policiales desplegaron un operativo en la ruta nacional Nº 3.
Imágenes a las que accedió Subrayado, muestran que una patrulla de la Brigada Departamental de Seguridad Rural le cerró el paso en plena ruta, y quien iba al volante de la camioneta robada, impactó de lleno contra el vehículo policial.
Un hombre abatido por la Policía y tres heridos tras una persecución con más de 10 móviles policiales
Como consecuencia del choque, un funcionario policial resultó lesionado. Fue asistido por personal médico y se le diagnosticó politraumatismo y fracturas en la parte posterior de las costillas décima, undécima y duodécima.
Se encuentra estable, fuera de peligro.
La Fiscalía de Artigas se hizo cargo de la investigación.
El delincuente experimentó algunas lesiones y tras su asistencia médica será puesto a disposición de la Justicia.
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