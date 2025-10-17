RECIBÍ EL NEWSLETTER
interior: cruce entre actual y exministro

"Lo que nos dejó el FA fue el infierno", apuntó Martinelli sobre seguridad y dijo que Negro "se viste como Peaky Blinders"

El exministro Nicolás Martinelli afirmó que Carlos Negro tiene "un mal manejo de las cifras y los números" en el Ministerio del Interior; "ha sido bastante habitual en él".

Fotos: FocoUy. Nicolás Martinelli y Carlos Negro.

Fotos: FocoUy. Nicolás Martinelli y Carlos Negro.

Fotos: FocoUy. Nicolás Martinelli y Carlos Negro.

El exministro del Interior Nicolás Martinelli dijo que "lo que dejó el Frente Amplio fue el infierno", en referencia a las cifras de delitos de cuando asumió, en noviembre de 2023. Además apuntó que el ministro debe de estar preocupado en la seguridad pública y no en responder a la oposición sobre si usa lentes negros o se viste como Peaky Blinders, en referencia a la serie de televisión británica.

"Me hubiera gustado saber cómo hubiese calificado el ministro Negro la situación en marzo de 2020. Si nosotros, segun él, dejamos un país es crisis, lo que nos dejó el Frente Amplio fue el infierno; después de quince años de gobierno frenteamplista ininterrumpidos, los homicidios crecieron 108%", criticó, en el programa Arriba gente en Canal 10.

Y contextualizó: "La situación que dejamos fue de bajas ininterrumpidas de todos los delitos; los homicidios los bajamos 4%. Por supuesto que nos hubiera gustado bajarlos mucho más, pero claro que es mucho más difícil bajarlos que subirlos".}

final bochornoso, y es realmente muy grave lo que acaba de pasar, le dijo la oposicion al frente amplio
Seguí leyendo

Final "bochornoso", y "es realmente muy grave lo que acaba de pasar", le dijo la oposición al Frente Amplio

Para Martinelli, Negro hace un "mal manejo de las cidras y los números" en el Ministerio del Interior. "Ha sido bastante habitual en él, lo he agarrado varias veces en errores de apreciación. No tiene todavía desmenuzado a cabalidad al información que se maneja dentro del ministerio".

Respecto al cruce entre ambos, señaló: "El ministro Negro tiene que estar más preocupado y ocupado en decirle a la población cuál es su plan, que en andar contestándole a la oposición (sobre) si usa lentes negros de sol o si se viste como Peaky Blinders, o como policía".

"La silla del ministerio es una silla vacía: no hay liderazgo, rumbo, plan, liderazgo ni gestión", cerró, insistiendo en que el jerarca se ocupe de la seguridad pública.

Temas de la nota

Lo más visto

video
volvió a hablar

Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
EN LA TEJA

Allanamiento de la Policía terminó con un joven abatido que se resistió al operativo
Sociedad

Centro TUMO proyecta apertura en Uruguay para 2026: brindará educación digital gratuita a adolescentes
VÍCTIMA FUE TRASLADADA A MONTEVIDEO

Río Negro: perro pitbull atacó a un hombre, trasladado en estado grave al Hospital Maciel

Te puede interesar

Ministra Lustemberg anunció dos prestaciones de salud que pasarán a ser gratis o con pago de un tiquet de medicamentos video
MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

Ministra Lustemberg anunció dos prestaciones de salud que pasarán a ser gratis o con pago de un tiquet de medicamentos
Allanamiento en La Teja. Así quedó la puerta de la casa tras el ingreso de la Policía. Foto: Subrayado
EN LA TEJA

Allanamiento de la Policía terminó con un joven abatido que se resistió al operativo
El papa León XIV recibe los obsequios del presidente Yamandú Orsi y su esposa Laura Alonsopérez. Foto: AFP
VATICANO, ROMA

El presidente Yamandú Orsi se reunió con el papa León XIV en el Vaticano

Dejá tu comentario