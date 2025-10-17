"Lo que nos dejó el FA fue el infierno", apuntó Martinelli sobre seguridad y dijo que Negro "se viste como Peaky Blinders"

El exministro del Interior Nicolás Martinelli dijo que "lo que dejó el Frente Amplio fue el infierno", en referencia a las cifras de delitos de cuando asumió, en noviembre de 2023. Además apuntó que el ministro debe de estar preocupado en la seguridad pública y no en responder a la oposición sobre si usa lentes negros o se viste como Peaky Blinders, en referencia a la serie de televisión británica.

"Me hubiera gustado saber cómo hubiese calificado el ministro Negro la situación en marzo de 2020. Si nosotros, segun él, dejamos un país es crisis, lo que nos dejó el Frente Amplio fue el infierno; después de quince años de gobierno frenteamplista ininterrumpidos, los homicidios crecieron 108%", criticó, en el programa Arriba gente en Canal 10.

Y contextualizó: "La situación que dejamos fue de bajas ininterrumpidas de todos los delitos; los homicidios los bajamos 4%. Por supuesto que nos hubiera gustado bajarlos mucho más, pero claro que es mucho más difícil bajarlos que subirlos".}

Seguí leyendo Final "bochornoso", y "es realmente muy grave lo que acaba de pasar", le dijo la oposición al Frente Amplio

Para Martinelli, Negro hace un "mal manejo de las cidras y los números" en el Ministerio del Interior. "Ha sido bastante habitual en él, lo he agarrado varias veces en errores de apreciación. No tiene todavía desmenuzado a cabalidad al información que se maneja dentro del ministerio".

Respecto al cruce entre ambos, señaló: "El ministro Negro tiene que estar más preocupado y ocupado en decirle a la población cuál es su plan, que en andar contestándole a la oposición (sobre) si usa lentes negros de sol o si se viste como Peaky Blinders, o como policía".

"La silla del ministerio es una silla vacía: no hay liderazgo, rumbo, plan, liderazgo ni gestión", cerró, insistiendo en que el jerarca se ocupe de la seguridad pública.