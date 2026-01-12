"Lo que no hago es vender humo", dijo Fratti y aseguró sobre las medidas que "está todo arriba de la mesa"

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , sostuvo este lunes que las lluvias del fin de semana fueron dispares a nivel del territorio nacional, pero que en las zonas más comprometidas por el déficit hídrico , las precipitaciones fueron abundantes.

Este martes, habrá una nueva mesa de coordinación, donde se verá el panorama actual y se evaluarán posibles medidas para el sector agropecuario. Al ser consultado sobre la posibilidad de decretar la emergencia agropecuaria en los sectores más afectados, Fratti indicó que "es difícil declarar una emergencia agropecuaria con estas lluvias importantes".

El titular del MGAP sostuvo que "para tomar medidas no es estrictamente necesario declarar la emergencia agropecuaria. Se pueden tomar medidas de diferente índole sin declarar la emergencia". "No descarto ninguna herramienta", remarcó y agregó: "lo que no hago es vender humo, por lo tanto, no arriesgo medidas que no sé si la podemos tomar". "Está toto arriba de la mesa", enfatizó.

INIA

Desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), celebran el impacto positivo de las lluvias para revertir el déficit hídrico, principalmente en el sur y sureste del país.

Guadalupe Tiscornia, coordinadora del INIA, dijo a Subrayado que las precipitaciones fueron generalizadas en el sur y cayeron distribuidas durante el día, lo que permitió que el suelo absorba el agua y quede disponible para los cultivos.

"Por un día solo de lluvia no se soluciona la situación de déficit que venían enfrentando muchos productores", afirmó Tiscornia, pero las precipitaciones contribuyen a recargar el suelo de agua y a recomponer las reservas, como los tajamares.

BALANCE INIA

La coordinadora del INIA también habló de la importancia de la cooperación en estas situaciones críticas entre el instituto, el gobierno y los productores, con recomendaciones para prevenir o estar mejor preparados.