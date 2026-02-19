El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se mostró dispuesto a analizar rebajas en montos de las multas, pero como incentivos para que se paguen.
Para Bergara, rebaja de multas debe ser orientada a quienes "pagan en tiempo y forma"
"Las multas no tienen ningún impacto significativo en las finanzas de la comuna", aseguró el intendente de Montevideo.
"Pensamos que hay mecanismos para rebajar los montos y estimular el pago, como rebajar las que efectivamente se pagan en tiempo y forma", sostuvo.
El intendente sostuvo que esto se conversará en el Congreso de Intendentes.
"Las multas no tienen ningún impacto significativo en las finanzas de la comuna. O sea que ahí se parte de una idea totalmente equivocada. La Intendencia no vive de las multas, las multas de tránsito son algo más del 2% de los ingresos totales de la comuna. No están para hacer caja, están para evitar siniestralidad y hay una relación clara", remarcó el jerarca.
